Bezwaren over inplanting van bomen in Noordstraat Veurne deels ontvankelijk verklaard

Naar aanleiding van het project van Aquaduin om in de Noordstraat de gemeentewegen aan te passen en de bijkomende aanvraag voor een rooilijnplan werd in december/januari een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens dat onderzoek werd één collectief bezwaar van de omwonenden meerdere keren ingediend en door meerdere personen ondertekend. Daarnaast werd een tweede autonoom bezwaar ingediend.

De bezwaren gingen vooral over de inplanting van de bomen, waardoor er minder parkeerplaatsen zouden zijn op het openbaar domein, waar nu al te weinig parkeergelegenheid is. Ook zou de inplanting van de bomen op de kruispunten de verkeersveiligheid hinderen.

Sommige bomen zouden ingeplant staan voor garageopritten en carports en de wortels zullen de voetpaden omhoogduwen. De bewoners vrezen dat de afgevallen bladeren voor een lelijk straatbeeld zullen zorgen, terwijl dit door de stad amper wordt onderhouden. De bezwaren werden als ontvankelijk beoordeeld, deels gegrond en deels ongegrond.

Rust en kalmte

Schepen Pascal Sticker licht toe: “Er is een nieuwe projectversie van het plan opgemaakt met de nodige aanpassingen, want bomen voor een garageoprit kunnen uiteraard niet. Maar er zijn ook tegenargumenten. Zo wordt gesteld dat de bomen die worden voorzien een uniform straatbeeld zullen creëren, wat voor rust en kalmte zal zorgen. Het verminderen van het aantal parkeerplaatsen is zeer miniem, en bij het sportpark, op wandelafstand, is voldoende publieke parkeergelegenheid.”

“De inplanting van bomen op het kruispunt is net bedoeld opdat bestuurders daar voorzichtiger zouden zijn en door het verhoogde kruispunt hun snelheid zullen afremmen. De bomen worden ingeplant in ruime groenzones, en de opbouw van de wegenis wordt hierop voorzien, zodat schade aan voetpaden wordt vermeden.”

Oppositieraadslid Jochem Boedts (Inspraak) merkt op: “Jammer dat er zo weinig wordt geluisterd naar de mensen die er wonen!”

(MVO)