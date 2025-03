‘Bewonersgroep de Barakken’ voert actie aan stadhuis van Menen tegen plannen nieuw tuincentrum

Op initiatief van ‘Bewonersgroep de Barakken’ voerde een twintigtal inwoners van de Zuidstraat en aanpalende straten vlak voor aanvang van de gemeenteraad in Menen een protestactie aan de inkom van het stadhuis. Ze verzetten zich tegen de plannen van Koifarm Fournier om op het einde van de Zuidstraat een nieuwe vestiging van hun tuincentrum te voorzien. Daardoor zou de groen- en speelzone verdwijnen. In de buurt wonen veel kinderen. Er loopt momenteel een petitie.

Ze tekenden woensdagavond ook present. ‘We willen samen spelen’, stond onder meer te lezen. ‘De Zuidstraat is van en voor de bewoners’ en ‘Burgers moeten ontharden, parken verdwijnen in beton’ waren dan weer andere slogans. Enkele kinderen hadden bloembakken mee met daarin twee bakstenen en het duidelijk opschrift ‘het groenbeleid stad Menen’.

Koifarm Fournier uit de Oostkaai aan de boorden van de Leie diende bij de stad Menen een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een winkelruimte, stockageplaats en 38 parkeerplaatsen. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in vijvers en koivissen en heeft ook een winkel net over de grens in Halluin. Het wil na 35 jaar verhuizen naar de site in de Zuidstraat.

Het openbaar onderzoek loopt tot 5 april. Volgende week vrijdag 21 maart organiseert de aanvrager een infovergadering. De grond waar Koifarm Fournier zich wil vestigen, is eigendom van de stad. Daar bevond zich vroeger een wijkschool en na de sluiting kregen er jeugdverenigingen onderdak. Op zaterdag 11 maart 2017 woedde er op de jeugdsite een felle brand en was alles vernield. De site in de buurt van de drukke rotonde in de Moeskroenstraat en de N32 is ondertussen een groene, recreatieve plek geworden.

Bezorgdheid

De bezorgdheid bij de buurtbewoners is er al even. “In februari vorig jaar stuurden we een brief aan het schepencollege en alle gemeenteraadsleden”, aldus Martine Cambier, van de ‘Bewonersgroep de Barakken’. “We kregen één reactie van een gemeenteraadslid, die nu niet meer zetelt in de gemeenteraad. Vragen aan verschillende politici naar de toekomst van de site Zuidstraat kregen steevast het antwoord: daarover is nog niks bepaald, terwijl we nu weten dat tijdens een gemeenteraad de aanvraag achter gesloten deuren op tafel kwam, maar men discretie moest bewaren.”

Op de gemeenteraad kwam fractieleider Griet Vanryckegem (N-VA) tussen over de aanvraag. “Waarom heeft het stadsbestuur daarover zelf niks gemeld aan de inwoners en laat men het aan de ondernemer om in overleg te gaan met de bewoners? De grond is eigendom van de stad”, zegt Griet.

“Communiceren over een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning doen we nooit”, aldus schepen Mieke Syssauw (Voor 8930). “Het is de intentie van het stadsbestuur om een deel van de site te behouden als groenzone, met mogelijkheid tot speelruimte.”