Bewoners van wijk Becelaeres Hof in Izegem zijn mank lopende werken beu; stad wijst naar aannemer

Op de wijk Becelaeres Hof zijn de bewoners ten einde raad. In plaats van een mooie, nieuw aangelegde groene omgeving bevinden ze zich op een wijk waar het onkruid welig tiert en men nauwelijks vorderingen ziet in de werken. Het stadsbestuur is op de hoogte van de problemen, maar zegt ook deels machteloos te staan.

De wijk Becelaeres Hof geeft uit op de Heilig Hartstraat en de Bellevuestraat. De wijk omvat vier straten: de Robert Schumanstraat, de Priester Daensstraat, de Europalaan en de Kardinaal Cardijnlaan. In totaal staan er 157 huizen, die dateren uit begin jaren ‘80. Ook de straatinrichting was aan vernieuwing toe en de stad Izegem wilde er een modelwijk van maken, maar dat loopt grondig fout.

Onder impuls van het wijkcomité Becelaeres Hof worden de klachten gebundeld, maar de inspanningen van de stad Izegem vallen bij de bewoners op een koude steen. “Het onkruid staat hier tot een halve meter hoog, de aannemer doet maar periodiek verder met de werken en dat met te weinig manschappen, de wijk ligt er gewoon ook enorm slordig bij. Het gras werd zelfs ingezaaid in vervuilde aarde. Heel wat bewoners zijn razend en laten er hun slaap voor. Sommigen beginnen zelf al het onkruid te wieden. Het is gewoon één grote knoeiboel.”

De hoofdstraat kreeg nog een voetpad aan één kant van de straat. “Maar voor de opritten van de andere woningen liggen waterdoorlaatbare stukken. Maar daaronder ligt geen verharding en die zijn dus gedoemd om te verzakken.”

“Bewoners zijn ontevreden, maar wij als stad ook” (schepen Caroline Maertens)

Dat de aannemer een cruciale rol speelt bij alles wat fout loopt, daarover zijn de bewoners en het stadsbestuur het eens. De wijkbewoners vinden dat de stad kordater moet ingrijpen, maar volgens het stadsbestuur speelt men kort op de bal en is het niet simpel om in te grijpen. De werken werden gegund op 22 juni 2022 en bevel van aanvang werd gegeven op 22 augustus 2022. De hoofdaannemer doet de wegeniswerken en voor de groenwerken stelde hij een onderaannemer aan. Schepen Caroline Maertens: “De hoofdaannemer heeft duidelijk capaciteitsproblemen. Hij nam te veel werken aan, waardoor hij iedereen wil dienen. Wij kunnen zeker eisen stellen, maar dit is bij dergelijke werken echt niet eenvoudig. Op de ogenblikken dat hij kwam, volgde hij de afgesproken richtlijnen niet: zone per zone aanpakken, aanleggen en afwerken. Hij begon overal en nergens. Het resultaat oogt natuurlijk slordig. De bewoners worden ontevreden, maar de stadsdiensten ook.”

Groen heraanleggen

Ondanks meerdere keren overleg bleef het maar verkeerd gaan. Het schepencollege heeft dan beslist een proces-verbaal op te stellen. “De hoofdaannemer is toen op gesprek gekomen en er is afgesproken dat hij twee van de drie versmallingen en een deel van de trage doorsteek kan afwerken voor het verlof. Hij houdt zich nu wel aan de afgesproken timing. Dat werd ook gecommuniceerd met de bewoners. Alle drie de versmallingen tegelijk realiseren, kan niet, omdat er dan geen mogelijkheid meer is om de wijk met de wagen te verlaten. Deze twee zones kunnen dan tijdens het bouwverlof uitharden. Na het bouwverlof wordt de derde versmalling afgewerkt. Daarna kan hij verder werken aan de opritten en zone per zone afwerken.”

Beloftes nagekomen

“De onderaannemer voor de groenwerken is een ander paar mouwen. De communicatie tussen hoofd- en onderaannemer is zeker niet efficiënt, maar ook daar kan de stad niet in tussenkomen. Volgens de wet overheidsopdrachten kunnen wij in principe enkel spreken met de hoofdaannemer. Toch namen wij contact op met de onderaannemer. Er is een pv van ingebrekestelling opgemaakt waarin wij aangeven dat wij de tot nu toe uitgevoerde groenwerken niet aanvaarden. De groenaannemer heeft beloofd om deze week alles proper te zetten: groenzones te maaien, plantenbakken wieden, opritten af te rijden,…” En dat is ook gebeurd. “In september houden we opnieuw een rondgang waarin aangeduid zal worden welke zones volledig moeten aangelegd worden conform het standaardbestek: frezen, egaliseren, rollen en proper inzaaien. Nu vragen alles te herdoen kan niet omdat het standaardbestek verbiedt na 15 juni nog gras te zaaien tot 1 september.”

“We doen er als stad alles aan om het werk tot een goed einde te brengen. Ik kom bijna elke dag ter plaatse om de situatie te bekijken, te bespreken met onze diensten en bij te sturen. We hebben er goede hoop in dat alle betrokken partijen hun best zullen doen om de situatie alsnog tot een goed einde te brengen.”