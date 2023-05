Bewoners kijken plannen Dadipark in: “Fantastisch project, maar past dit wel bij kleine gemeente zoals Dadizele?”

De gemeente en het provinciebestuur organiseerden donderdag een infoavond over het ruimtelijk uitvoeringsplan Dadipark. Tweehonderd bewoners tekenden present en keken de plannen in. “Dit is een volgende stap, een nieuwe mijlpaal voor de site van het Dadipark”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

De gemeenteraad van Moorslede stelde in maart het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Dadipark vast. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 mei. In het kader van dat openbaar onderzoek organiseerden de gemeente en de provincie donderdag een infoavond. Een tweehonderdtal mensen kwamen de plannen inkijken en richtten hun vragen naar mensen van de provincie of leden van het gemeentebestuur.

Heulebeek

De gemeente en de provincie hebben de intentie om de site van het voormalige recreatiepark in de toekomst in te vullen met een mix van wonen, recreatie en waterbuffering. “Ik ben naar hier gekomen om te horen wat de precieze gevolgen zullen zijn voor de Heulebeek. Ik woon hier vlak aan de Heulebeek en in het verleden hadden we vaak wateroverlast. Het project zou een zegen voor ons kunnen zijn, maar voorlopig is het nog wat afwachten”, aldus Dadizelenaar Wilmar Clarysse.

Speelplein van vroeger komt niet terug

Het project Dadipark ligt ook Daisy Decoene uit Dadizele nauw aan het hart. “Er worden nu grote stappen ondernomen. Ik hoop dat het eindelijk tot een realisatie komt. We weten inmiddels wat er zal gebeuren en wat er niet zal gebeuren. Het speelplein van vroeger komt niet terug. Ik ben blij dat die wooneenheden nog beperkt blijven en dat er nog steeds plaats zal zijn voor zachte recreatie.”

Groot project voor Dadizele

Dadizelenaar Rik Knockaert maakt zich wel zorgen over die wooneenheden. “Een fantastisch project, maar past dit wel bij een kleine gemeente zoals Dadizele? Bedoeling is dat er toch een pak woongelegenheden bij komen. Men spreekt hier ook over vijf bouwlagen. Dat is redelijk veel. Volgens mij zijn er al genoeg appartementen in Dadizele. Anderzijds ben ik wel heel blij dat er ook ruimte vrijgehouden wordt voor zachte recreatie.”

Onder andere wandelaars zullen er kunnen genieten van de natuur. Daarnaast zijn er ook plannen voor een uitkijktoren.

Mijlpalen

Onder andere burgemeester Ward Vergote (Visie), die al twintig jaar ijvert voor een toekomst voor de site van het Dadipark, beantwoordde de vragen van de bewoners. “Vandaag is een nieuwe mijlpaal in dit dossier. Binnenkort volgt een volgende mijlpaal, wanneer we met de eigenaars en de provincie de verkoop van de gronden ondertekenen.”

Schepen Sherley Beernaert (STERK) merkte dat verschillende bewoners vragen hadden over de woningen die er in de toekomst zouden komen. “Maar het belangrijkste binnen dit project blijft de waterbuffering. Het is de bedoeling dat daar ook eerst mee gestart wordt bij de realisatie van het project.”