“Betrokkenheid verhogen”: Stad Damme start grote burgerbevraging

Het Damse stadsbestuur organiseert de komende drie maanden een grote bevraging om te weten welke noden en verlangens er heersen onder haar burgers. Nu loopt een eerste bevraging rond ‘Respect voor Ruimte’, en later volgen nog ‘Zorgen voor Mensen’ en ‘Levende Gemeenschappen’.

Gedurende drie maanden wil het stadsbestuur van Damme peilen naar verschillende aspecten van leven en werken in de Uilenspiegelstad. “Het is de eerste keer in het bestaan van Damme in zijn huidige vorm dat dergelijke bevraging wordt georganiseerd. En ook in de omliggende steden en gemeenten heb ik het nog niet zien gebeuren zoals wij hun nu aanpakken”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V plus). “Bij de huisbezoeken tijdens de voorbije verkiezingscampagne hebben we gemerkt dat veel Dammenaars nogal onwetend zijn over wat het stadsbestuur allemaal doet en kan doen voor hen. Ook is het voor veel mensen niet duidelijk welke overheid waarvoor bevoegd is. En dan was er natuurlijk ook de vaststelling dat meer dan 35 procent van de Dammenaars niet is komen stemmen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Met dit initiatief willen we dus niet alleen peilen naar wat er leeft onder de Dammenaars, maar ook de betrokkenheid verhogen.”

In drie delen

Dat de bevraging net bij het begin van de legislatuur komt, is zeker geen toeval. Het stadsbestuur wil de verzamelde en verwerkte info uit de peiling immers gebruiken bij de opmaak van de meerjarenplanning die tegen het einde van het jaar moet klaar zijn. De informatie zou tegen de zomer moeten gebundeld en verwerkt zijn. Om de opmerkingen en suggesties van de burgers wat te kanaliseren en concreet te houden, is de burgerbevraging opgesplitst in drie delen. “Het eerste deel is getiteld ‘Respect voor Ruimte’. De bevraging daarover loopt nu, in de maand maart. In april bevragen we de inwoners rond ‘Zorgen voor Mensen’ en in de maand mei gaat het over ‘Levendige gemeenschappen’”, legt burgemeester Coens uit.

“Bij de huisbezoeken tijdens de voorbije verkiezingscampagne hebben we gemerkt dat veel Dammenaars nogal onwetend zijn over wat het stadsbestuur allemaal doet en kan doen voor hen”

“De vragenlijst rond het eerste thema zit als bijlage in ons maandelijks infomagazine dat alle Dammenaars in de bus krijgen. We stellen de bevraging ook digitaal ter beschikking via www.damme.be/vragenlijst. Via al onze communicatiekanalen zullen we de burgerbevraging promoten om zoveel inwoners te bereiken en zo dus ook zoveel mogelijk informatie in te zamelen.”

Concrete voorstellen

“Met de vragen polsen we naar heel concrete voorstellen van onze inwoners. Zo vragen we bijvoorbeeld waar er nog een boom bij kan of moet”, gaat Coens verder. “Maar evengoed vragen we waar er nog ontmoetingsplaatsen wenselijk zijn, welke activiteit ze graag zouden bijwonen maar ook waar ze mee willen helpen.” Nog enkele opmerkelijke vragen uit de vragenlijst die we inkeken gaan bijvoorbeeld over de realisatie van ‘trage wegen’, over een nieuwe invulling voor niet of nauwelijks nog gebruikte kerkgebouwen of over ‘hoe je later zou willen begraven worden’.

“De burgerbevraging biedt onze inwoners dus de kans om actief mee te denken over de toekomst van onze stad. We willen luisteren naar wat er leeft in de gemeenschap en inspelen op de behoeften van onze burgers”, zegt Coens. “Hoeveel mensen we hier mee willen of hopen te bereiken? Dat is moeilijk te zeggen om dat het om de eerste kaar gaat dat we zoiets organiseren. Maar het liefst zoveel mogelijk natuurlijk. We maken het alleszins heel toegankelijk. Zo mogen de mensen hun naam erbij zetten, of de deelgemeente waar ze wonen maar dat is helemaal geen verplichting. Er hangen ook her en der affiches uit over de bevraging met daarop een QR-code om te scannen met je smartphone die je dan direct naar de vragenlijst brengt.”

Inwoners die de bevraging via het infomagazine invullen, kunnen de ingevulde pagina’s deponeren in het Administratief Centrum in Moerkerke, het Sociaal Huis, de Cultuurfabriek en de bibliotheek in Sijsele en bij Huyse de Grote Sterre in Damme. Ook bij je lokale apotheker kun je de bevraging trouwens afgeven. Het stadsbestuur vraagt om de bevraging over het eerste luik te bezorgen tegen 31 maart.

De burgerbevraging vind je op www.damme.be/vragenlijst