Bestuur Wielsbeke kijkt nu toch naar partner voor nieuw wzc

Het woonzorgcentrum beroert al jaren de politiek. Iedereen is het erover eens dat het verouderd is, maar de mogelijke oplossingen zorgen al heel lang voor polemiek en dreven zelfs kartelpartners CD&V en N-VA uit elkaar. CD&V besloot een partner onder de arm te nemen en dat druist toch in tegen de verkiezingsbelofte van 2018. “Hou de zorg lokaal”, klonk het toen.

Meerderheidspartij CD&V stapte in 2018 naar de kiezer met de belofte het woonzorgcentrum niet te privatiseren. N-VA koos ervoor om samen met een zorggroep naar een nieuw woonzorgcentrum te werken. Volgens oppositieraadslid Rik Buyse (N-VA) dreef dat meningsverschil de voormalige kartelpartners uit elkaar.

Drie jaar later staat het gemeentebestuur op het punt om een investerende partner te kiezen. Tot 21 januari hebben 5 kandidaten de kans om een dossier in te dienen dat moet dienen als basis van een nieuw woonzorgcentrum. Het gaat om één openbare en vier private kandidaten.

Jan Stevens (gf)

“We kozen ervoor om in zee te gaan met een partner die gespecialiseerd is in ouderenzorg. Bij een gemeente of OCMW is dat maar één facet van de werking. De vijf kandidaten leveren een voorstel af waarin alles staat: zowel de bouw van het rusthuis als hoe zij de samenwerking zien met ons. Daaruit kiezen wij dan de geschikte partner. En dan wordt het dossier realiteit. Over de timing ben ik voorzichtig, maar volgens mij moet het er zijn tegen eind 2024 of begin 2025”, vertelt burgemeester Jan Stevens (CD&V).

Prijs is cruciaal

Voor de gemeente is opnamebeleid en prijssetting cruciaal. Daar wil Wielsbeke blijven over waken. “Momenteel zijn we spotgoedkoop. We hoeven niet rond de pot te draaien: de prijs voor inwoners zal stijgen”, zegt de burgemeester, zonder dat hij cijfers noemt. Volgens Rik Buyse, die de vorige legislatuur schepen van Financiën was, was er al jaren een plan om het wzc aan te passen en op dezelfde site te houden. De burgemeester legt uit waarom het wzc toch verhuist. “We kunnen beginnen met een blanco blad op een site waar er veel meer interactie is voor de mensen, zowel met het gemeentehuis als met de groene parkomgeving waarin het wzc zich zal bevinden.”

N-VA-fractieleider Rik Buyse (gf)

N-VA is al jaren niet te spreken over de gang van zaken bij CD&V. “Al 600.000 euro hebben we uitgegeven aan allerlei kosten zonder dat er acties aan gekoppeld werden. Uiteindelijk heeft de gemeente zelfs subsidies misgelopen voor de modernisering. We zijn nu drie jaar verder en er is niets gebeurd. We weten alleen dat het nieuwe rusthuis van 52 euro per dag naar 69 euro per dag zal gaan. Het rusthuis zal dus enkel voor de happy few zijn. Als het aan ons lag, dan stond het er al lang”, meent hij.

