Bestuur maakt werk van boombeheer

Oppositieraadslid Noel Van Kerckhove (Vlaams Belang) vroeg op verzoek van bewoners van Eggewaartskapelle om een aantal bomen in de Knollestraat te kortwieken omdat de vallende bladeren en takken voor hinder, onveiligheid en verstopping van de goten zorgen.

Op de vraag van Noel Van Kerckhove antwoordde Elise Sticker, schepen voor Publiek Domein: “Vorig jaar hebben we een bomenexpert ingeschakeld en een inventarisatie gemaakt. Bomen moeten echter de tijd hebben om te groeien, en op advies van de expert worden ze gesnoeid om de vijf jaar. Wel kunnen we bekijken om de bladeren en takken te verwijderen.”

Biodiversiteit

Bart Goudeseune (team8630) vond de inventarisatie en het boombeheerplan een goede zaak, maar opperde ook het voorstel om een haagbeheerplan uit te werken en hagen te inventariseren. “De hagen met inheems plantgoed in De Moeren zijn een aanwinst voor de biodiversiteit. De nieuwe takken van het vorige jaar bloeien dan volop in het voorjaar en zijn een nectarbron voor bijen en vlinders, en in najaar leveren ze bessen voor vogels. Wanneer hagen een bepaalde hoogte hebben, kunnen vogels hier nesten maken en veilig schuilen. Tot zo ver de theorie. Ieder jaar worden echter zo goed als alle hagen langs de wegen in de Moeren helemaal teruggesnoeid in balkvorm zodat alle nieuwe takken van het vorige jaar verdwijnen en een deel van bovengenoemde voordelen verdwijnen. Sommige worden heel laag geschoren of helemaal teruggezet tot op de grond, ook al schieten deze wel terug en dit is zeker goed om de haag te verjongen. In het laatste geval zou het goed zijn om te bekijken of er toch niet een deeltje kan blijven staan in de straat. Ik begrijp dat dit gebeurt voor de (verkeers)veiligheid, maar op bepaalde plaatsen is dit niet jaarlijks drastisch nodig. Bij het snoeien van de hagen worden soms bomen beschadigd. Het zou goed zijn om altijd een bepaalde afstand tot de bomen te respecteren, ook bij het maaien van de bermen in juni en september, want ook dan worden soms boomstammen beschadigd.”

Schepen Sticker: “We zijn volop aan de slag om het boombeheerplan te implementeren en te evalueren en kunnen bij Regionale Landschappen een suggestie doen voor een haagbeheerplan.”