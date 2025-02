Bestuur Koksijde geeft inwoners inspraak door middel van… speeddates op valentijn

Inspraak voor bewoners en tweedeverblijvers is voor het nieuwe beleidsteam van Koksijds burgemeester Sander Loones een van de prioriteiten die op het programma staan. Met een originele actie zet het bestuur dit thema in de kijker: op Valentijnsdag organiseren ze de originele speeddate-inspraakronde ‘Ik vraag het aan’.

Luisteren naar wat er leeft in de straten, wijken en deelgemeenten én op basis daarvan politieke keuzes maken, dat behoort tot de nieuwe aanpak van het nieuwe Koksijdse bestuur.

“Daarom organiseren we een grootschalige burgerbevraging om de betrokkenheid van inwoners en tweedeverblijvers te vergroten en inzicht te krijgen in hun prioriteiten en meningen over verschillende lokale thema’s”, verduidelijkt Kirke Hillewaere, schepen van Toerisme en Betrokkenheid/Participatie.

“We organiseren de speeddates op valentijn omdat we de liefde willen verklaren aan onze inwoners en tweedeverblijvers. Door écht te luisteren, tonen we dat hun mening ertoe doet. Dit is hun kans om zonder omwegen met ons in dialoog te gaan. Dit is de perfecte gelegenheid om Koksijde mee vorm te geven.”

“Deze inspraakronde gaat veel verder dan een enquête. Op markten, evenementen en in de wijken gaan we met het gemeentebestuur fysiek in gesprek met inwoners. Van buurtontbijt tot lentemarkt, van cultuur- tot sportevenement. Je zal er ons vinden.”

“Op 16 juni stellen we de eerste resultaten voor: hoeveel mensen hebben deelgenomen, welke thema’s leven het meest en wat zijn de meest verrassende voorstellen? In de zomermaanden analyseren en verwerken we dan de gedetailleerde resultaten. In september volgt D-day: dan stelt ons bestuur de keuzes en projecten voor die we deze legislatuur zullen realiseren.”

Meerjarenplan

Burgemeester Sander Loones vult aan: “Het nieuwe meerjarenplan zal dan worden voorgesteld, met respect voor de ideeën en voorstellen die jullie ons hebben bezorgd. Een gemeente bouw je niet van bovenaf, maar van onderuit. Samen met de mensen die er wonen, werken en leven. Met Ik vraag het aan geven we een krachtig signaal: Koksijde wil luisteren. En niet alleen voor de show!”