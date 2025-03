Bestuur bedankt gewezen mandatarissen: “Deze mensen hebben veel betekend”

Onlangs werden in De Grote Stove vijf mandatarissen gevierd: Alain De Vlieghe, Jacques Demeyere, Jeannine Samijn, Walter Demeyere en Emmy Lagast. Ze werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet omwille van hun jarenlange inzet in de Zuienkerkse politiek. In het geval van Alain De Vlieghe was dat meer dan dertig jaar, “en een burgemeester op rust blijft nog altijd een beetje burgemeester”, aldus schepen Geert Quintens.

Ook Jacques Demeyere heeft een lange staat van dienst: hij zette zijn eerste stappen in de politiek in ‘95, in navolging van zijn vader Edmond die de laatste burgemeester was van Nieuwmunster. Jeannine Samijn, destijds de eerste vrouwelijke schepen in Zuienkerke, werd ook gelauwerd omwille van haar sterk sociaal engagement, onder meer als sociaal verpleegkundige bij Kind en Gezin. “Met je jarenlange inzet drukte je je stempel op het maatschappelijk leven in onze gemeente, en toonde je hoe diep je bekommernis was/is voor het welzijn van de mensen”, klonk het. Jeannine zetelde behalve als schepen ook als voorzitster in de OCMW-raad.

Primeur

Emmy Lagast stapte in 2013 in de politiek als OCMW-raadslid en kreeg in 2019 een zitje in de gemeenteraad. “Toch ook al een mooie politieke rit, en Emmy keert in 2028 terug als raadslid naar het OCMW”, geeft Geert Quintens in primeur al mee. Walter Demeyere, ten slotte, zette in ‘21 een punt achter zijn politieke carrière. “We zijn deze mensen dankbaar voor wat ze betekend hebben in onze Zuienkerkse politiek”, aldus nog schepen Geert Demeyere. (WK)