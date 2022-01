Bestuur Avelgem vraagt geduld voor bouwen aan aantrekkelijke handelskern: “Kentering is zichtbaar”

Avelgem een aantrekkelijke handelskern bezorgen: het was een ambitieuze doelstelling van de meerderheid, bij de start van deze legislatuur. Drie jaar later zijn al heel wat stappen gezet. “Zoiets vraagt tijd, Rome is ook niet in één dag gebouwd”, zegt burgemeester Lut Deseyn. Het mag toch iets meer zijn, vindt de oppositie.

“Toen we startten, had Avelgem een leegstandspercentage van 17 procent, wat een erg hoge score is”, zeggen burgemeester Lut Deseyn en schepen Caroline Valck (beide Gemeentebelangen). “Alle respect voor de beleidsmakers in de voorbije legislaturen. Die mensen hebben ook goeie zaken gerealiseerd voor de lokale economie. Maar die leegstandscijfers toonden aan dat onze handelskern echt wel onze focus verdiende. Dus hebben we er een beleidspunt van gemaakt in ons meerjarenplan.”

Er werd een ondernemersraad opgericht. “Sommige adviesraden zijn verplicht, zoals een jeugdraad, maar een ondernemersraad niet. Avelgem had er, in tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten, nog geen. De raad is een ideaal instrument voor ons om de vinger aan de pols te houden bij onze lokale ondernemers. Anderzijds is het ook dé manier om te netwerken. Er zijn voor de coronacrisis nog een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd door de ondernemersraad, en die zijn telkens druk bijgewoond.”

Systeem van premies

De meerderheid maakte ook een kernversterkingsplan op, waarbij het centrum van Avelgem in zones werd opgedeeld. “In dat plan hebben we een systeem van premies uitgewerkt. Wie een handelszaak opstart in de A-zone, krijgt een premie van 5.000 euro, wie dat doet in de B-zone een premie van 1.500 euro. Omdat we van de C-zone vooral een horecabuurt willen maken, krijgen ondernemers die daar een horecazaak starten 5.000 euro. Daarnaast werken we ook met premies, waardoor er al een aanzienlijk bedrag in ons handelscentrum gepompt is.”

Burgemeester Lut Deseyn. (foto OV)

Voorts moet een masterplan ‘groen en blauw’ – blauw verwijst naar de link met de Schelde – naar het centrum brengen. Een recente marketingcampagne moet Avelgem ook promoten als winkelgemeente. “Er is heel veel passage in Avelgem, door de vele scholen en vrijetijdsactiviteiten in de gemeente. Met die campagne proberen we mensen die vaak in onze gemeente passeren te overtuigen om er ook boodschappen te doen en te winkelen.”

En burgemeester Deseyn voelt dat het beweegt, zegt ze. “Het pand van de sportwinkel, dat al jaren leegstaat, krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Hetzelfde geldt voor het voormalig pand van de Record Bank. Er is een eerste kentering zichtbaar, maar zoiets vraagt uiteraard wat tijd. Rome is ook niet in één dag gebouwd.”

Tweedehands bloembakken

De oppositie heeft uiteraard bedenkingen bij het beleid. “In eerste instantie erkennen wij dat er inspanningen zijn geleverd om de leegstand tegen te gaan en de handelskern te versterken”, zegt Bram Van Den Bunder. “Die inspanningen leiden echter niet tot tastbare resultaten. Het pakket maatregelen lijkt eerder beperkt van aard. Er is geen allesomvattend, kernversterkend centrumplan. Met enkel een nieuw logo, banners, Facebookreclame, een aantal tweedehands bloembakken en lampionnen maken we van het centrum geen aangename plaats om te vertoeven.”

CD&V-fractieleider Bram Van Den Bunder. (gf)

“Iedereen is het er bovendien over eens dat, als je het centrum van Avelgem aangenaam wil maken, er een oplossing moet komen voor de N8, die ons centrum doorkruist. Ondanks grote beloftes is het idee van een ringweg opnieuw dood en begraven.”

“Onze fractie heeft in april vorig jaar het voorstel op de gemeenteraad gebracht om in te tekenen op ‘de profploeg’, een subsidie vanuit Vlaanderen die tot 500.000 euro naar onze gemeente kon halen om (leegstaande) panden aan te kopen, te transformeren en zo voor bedrijvigheid te zorgen. Met bovengemeentelijke budgetten zou wèl het verschil kunnen worden gemaakt. De meerderheid stemde tegen, jammer.”