Bert Verhaeghe (Team 2030) dringt aan op actie in Molenstraat: “Leegstaand pand zorgt voor troosteloze indruk”

Het Woon- en Zorgbedrijf kocht de gewezen winkel van Electro Patrick Desmyter in de Molenstraat en daarnaast ook de herenwoning waarin Patrick en zijn echtgenote Charline Collie woonden. Na veertig jaar stopten ze begin 2022. De winkel wordt afgebroken en het huis gerenoveerd, maar het ligt momenteel allemaal stil. Bedoeling is dat daar het groepswonen wordt uitgebreid.

Het OCMW startte in 2014 met groepswonen in het gewezen Sint-Janshospitaal op de Steenakker. Groepswonen voor senioren is een tussenstap tussen zelfstandig wonen en verhuizen naar een rusthuis. Veel goedkoper dus dan een woonzorgcentrum. De bewoners die dat wensen, kunnen samen eten en televisie kijken en deelnemen aan activiteiten. De bewoners zijn vrij in hun doen en laten. Het groepswonen kreeg ondertussen met De Compagnie een naam en er kwamen enkele kamers bij. Het groepswonen is een succesverhaal, vandaar de uitbreiding. In het leegstaand winkelpand in het begin van de Molenstraat is er echter totaal geen beweging. Bert Verhaeghe (Team 2030) haalde dit aan tijdens de OCMW-raad. “Ongeveer een jaar geleden werd door het Woon- en Zorgbedrijf een omgevingsvergunning aangevraagd voor de voormalige elektrozaak om deze om te bouwen tot een project van groepswonen voor mensen met een beperking met 20 kamers”, zegt Bert. “Een mooi project dat wij met onze fractie altijd gesteund hebben in de raad van bestuur van het Woon- en Zorgbedrijf.”

Aanpakken leegstand

“De vergunning voor dit project werd eind mei vorig jaar door het schepencollege verleend. Een jaar na de vergunningsaanvraag staat het gebouw nog steeds leeg en blijft het stil rond het dossier. Het grote, leegstaande handelspand zorgt voor een troosteloze indruk op de handelsas van Wervik en vraagt dringend om actie van het Woon- en Zorgbedrijf. Een van de ambities in de speerpuntennota van de meerderheid is het aanpakken van de leegstand. Het kan dan niet de bedoeling zijn dat men die leegstand zelf mee veroorzaakt. Team 2030 vraagt dan ook om actie te ondernemen. Als OCMW-raad en lokaal bestuur, die via de jaarlijkse dotatie en verkoop van patrimonium instaat voor een belangrijk deel van de financiering van het Woon- en Zorgbedrijf, is het onze taak om toe te zien op een goede besteding van de centen binnen onze OCMW-vereniging.” Bert Verhaeghe had een aantal vragen. “Welke stappen werden gezet voor het uitvoeren van de vergunning van 27 mei 2024? Hoeveel werd er destijds betaald voor het pand in de Molenstraat en welke bijkomende investeringen zijn al gebeurd? Wat is het geraamde kostenplaatje voor de realisatie van het groepswonen? Wanneer zal dit gerealiseerd worden? Of wat zijn de concrete acties met het gebouw?”

“Het geplande project staat on hold. We hopen dit jaar te kunnen starten”

“Voor de aankoop van de woning, winkel en de achterliggende brouwerij betaalden we 450.000 euro”, zegt voorzitter Lien Deblaere (Vooruit). “Daarbij komt nog 78.225 euro aan architectkosten en kosten voor de archeologienota, het brandweerverslag, het verwijderen van de vervuilde mazouttank en toegankelijkheidsadvies. Het gaat om een dossier in twee fasen. In de woning worden tien kamers voorzien. De renovatie en inrichting van de woning, de sloop en nieuwbouw op de plaats van de winkel zijn geraamd op 2 miljoen euro. De oude brouwerij achteraan is niet meer te renoveren en zal worden gesloopt. Daar komt een nieuwbouw met tien kamers. Die fase is geraamd op 1.450.000 euro. Voor alle duidelijkheid, het doelpubliek zijn ouderen. De piste voor mensen met een beperking werd verlaten. In het winkelpand zou een cafetaria, eetzaal en keuken komen.” Dat er in dit dossier geen vooruitgang is, heeft duidelijk zijn reden. “Op vraag van het schepencollege staat het project on hold”, zegt voorzitter Lien Deblaere. “We hopen dit jaar te kunnen starten.”

Onenigheid

“Blijkbaar is er onenigheid”, aldus Bert Verhaeghe. “Dat het lokaal bestuur de leegstand organiseert middenin de handelsas, betreur ik. We dringen aan om actie te ondernemen, op een snelle realisatie en verantwoord financieel beheer.”