Bert Verhaeghe kandidaat-burgemeester voor Team 2030 in Wervik: “ We gaan voor een toekomstgericht en vooruitstrevend verhaal”

In Wervik neemt de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar deel als Team 2030. Bert Verhaeghe wordt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester. “We gaan voor een toekomstgericht en vooruitstrevend verhaal richting 2030”, zegt hij. “Een stad die modern en progressief naar de dingen kijkt, een beleid dat durft en vooral ambitieus is.”

Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project die een bewogen jaar achter de rug heeft. Het kartel werd in mei na een motie van wantrouwen door Vooruit aan de kant gezet en zo kwam CD&V mee in de meerderheid.

“Met Team 2030 kiezen wij resoluut voor een nieuw en positief verhaal voor Wervik, Geluwe en Kruiseke”, geeft Bert Verhaeghe aan. “We komen los van het verleden en los van de nationale politiek. De politieke tackle met de twee voeten vooruit, heeft ons als groep alleen maar sterker en hechter gemaakt. Het is duidelijk dat wij één team vormen, los van onze politieke achtergrond.”

“Dat is ook de nieuwe manier waarop wij ons aan de kiezer willen voorstellen. Als één team, los van de nationale partijpolitiek. Wij kiezen voluit voor een nieuw en lokaal verhaal. Het gaat in 2024 niet over Vooruit, Groen, CD&V, Open Vld, enz.. Het gaat over de toekomst van Wervik, Geluwe en Kruiseke.”

Ambitie

“Die ambitie voor de toekomst missen we in het beleid vandaag. Wij willen met ambitie onze thema’s op de kaart blijven zetten, waarbij we willen inzetten op: een verkeersveilige stad met bijzondere aandacht voor fietsers en voetgangers, een warme stad, waar iedereen zich goed kan voelen en zichzelf kan zijn, een ondernemende stad, met volle steun voor onze handelaars en ondernemers, een bruisende stad met veel activiteiten voor jong en oud, een veilige stad met voldoende lokale en zichtbare politieaanwezigheid en een duurzame stad met meer groen en lokale inspanningen voor het klimaat.”

De volgende gemeenteraadsverkiezingen worden zonder stemplicht en bovendien is de kandidaat met het grootst aantal voorkeurstemmen aan zet om een coalitie te vormen. De verkiezingen worden sowieso een strijd Casier-Verhaeghe. “Onze stad heeft nood aan een nieuw elan, met een nieuwe jonge burgemeester”, zegt Bert. “De socialisten leveren al sinds 2000 de burgemeester. Dat is straks 24 jaar (eerst 12 jaar Johnny Goos en sindsdien Youro Casier, red). Als er geen vernieuwing komt, wordt dit een onafgebroken machtspositie van 30 jaar. Niemand legt de huidige burgemeester het vuur aan de schenen. Dat mag blijkbaar niet.”

Sterke groep

Bert Verhaeghe werd unaniem gevraagd om opnieuw lijsttrekker te worden. “Eerlijk gezegd, was er bij mij wat twijfel om verder aan politiek te doen nadat ik zo aan de kant werd gezet”, zegt hij. “We hebben een zodanig sterke groep en met ook nieuwe mensen. Een team met plaats voor ervaring, maar ook voor heel wat nieuwe, onafhankelijke mensen. Mensen zonder politieke achtergrond, die zich voluit willen engageren voor onze stad.”

Als er een coalitie moet worden gemaakt, dan is het na alles wat er is gebeurd zeer de vraag of Team 2030 zal willen besturen met …Vooruit. “We sluiten geen enkele partij uit”, zegt advocaat Bert Verhaeghe. “Ik hoop dat we kunnen onderhandelen als volwassen mensen en in het geval van met Vooruit zal dat niet altijd heel gemakkelijk zijn.” (EDB)