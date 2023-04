Bert Schelfhout is lijsttrekker voor Open Vld Deerlijk

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 is Bert Schelfhout volgend jaar lijsttrekker voor Open Vld Deerlijk. Dat maakte voorzitter van de lokale Open Vld-afdeling Kris De Leeuw bekend tijdens de uitreiking van De Blauwe Pluim.

Open Vld Deerlijk was 4,5 jaar geleden de grote triomfator van de verkiezingen. De liberalen van Bert Schelfhout als lijsttrekker stegen van 15,9 naar 27,2 procent, wat zich in zetels vertaalde van 3 naar 6. Open Vld vormt tijdens deze legislatuur een coalitie met CD&V van burgemeester Claude Croes en heeft met Bert Schelfhout, Matthias Vanneste en Philip Ghekiere drie vertegenwoordigers in het schepencollege. (DRD)