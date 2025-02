Bert Lietaert is de nieuwe voorzitter van CONTENT: “Een partij van de inhoud”

Op zondag 9 februari hield de partij CONTENT haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in OC Hemelsdale in Werken, waar meteen ook de nieuwe voorzitter van de partij werd voorgesteld: Bert Lietaert. Hij volgt hiermee Wouter Onraedt op.

Bert Lietaert (46) woont samen met partner Veerle en zonen Nand en Tuur op Kortemark Elle. Hij werkt voor Bervetuna, een educatieve uitgeverij die vooral actief is in de sector van het Deeltijds Kunstonderwijs. Daarnaast is hij leerkracht gitaar, ensemble en muziekproductie bij STAP Roeselare, waar hij ook pedagogisch coördinator is. Op 9 februari trad hij tijdens de CONTENT-nieuwjaarsreceptie aan als nieuwe voorzitter. Bert volgt Wouter Onraedt op. “De gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar betekenden een status quo voor CONTENT”, aldus de nieuwe voorzitter. “Tijdens het tellen van de stemmen leek het er lange tijd op dat de verhoopte tweede zetel in de gemeenteraad een feit zou worden. De definitieve telling deed de partij echter stranden op een zucht van die tweede zetel.”

Status quo

“Tim Deweerdt behoudt zijn zetel in de gemeenteraad. Momenteel wordt hij omwille van gezondheidsredenen vervangen door Ann Devisschere, die ook zetelt in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Ook al gaan de andere oppositiepartijen erop achteruit, we hadden op meer dan een status quo gehoopt. Daar moeten we niet flauw over doen. Het nieuwe kiesdecreet, waarbij de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de grootste lijst de burgemeester wordt, maakte van deze verkiezingen meer dan ooit echte burgemeestersverkiezingen. Daarin konden we ons als kleine lijst moeilijker profileren. De analyse van de resultaten per telbureau leert ons daarenboven dat we sterk staan in Kortemark zelf. Mocht enkel dat resultaat van tel zijn, dan behaalden we zelfs drie zetels. We zullen er de komende jaren dus sterk op inzetten om ook in de deelgemeenten onze boodschap te laten weerklinken. De keuze om onze nieuwjaarsreceptie in Werken te laten plaatsvinden, mag je gerust al in dat kader zien”, zegt Bert. “Ik ben eigenlijk nieuw in de partij, maar ik heb de voorbije jaren regelmatig met de mensen van CONTENT van gedachten gewisseld over een aantal thema’s die ook op gemeentelijk vlak relevant zijn. Aan het dossier rond de PFAS-vervuiling in de SILVAMO-stortplaats heb ik actief meegewerkt.”

Verjonging

“Ik neem de rol van voorzitter op, omdat ik overtuigd ben van het belang van een progressieve linkse en groene beweging in een dorp waar de traditionele centrumpartijen al zo lang het beleid voeren. CONTENT heeft mensen die niet alleen erg geëngageerd zijn, maar die ook visie én dossierkennis hebben. We kijken met CONTENT hoopvol naar de toekomst, want de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen betekende een verjongingsoperatie voor de partij. In het verhaal van CONTENT willen we het welbevinden van elke inwoner vooropstellen en zetten we in op verbinding. Onze boodschap moet heel wat jonge gasten aangesproken hebben, aangezien zovelen zich politiek engageerden. Het hoeft geen uitleg dat dit ons ontzettend deugd doet, want die jonge mensen zijn nu eenmaal de toekomst. De ambitie voor de komende legislatuur is om constructief oppositie te blijven voeren. Het gekissebis en de agressieve toon die de Kortemarkse politiek al te vaak kenmerkt, is absoluut onze stijl niet.”

Vergroening

“Wij zijn een partij van de inhoud en we zijn overtuigd van ons product, waar we zoveel mogelijk mensen mee willen bereiken. We willen het sociaal weefsel in de gemeente herstellen en gaan voor een divers horeca-aanbod in plaats van voor appartementisering. Ook wat de oppervlakte groene bestemming betreft, is Kortemark één van de slechtste leerlingen van de klas. Daarnaast willen we ook ijveren voor de terugkomst van de vrijetijdspas voor Kortemarkenaren die het financieel wat moeilijker hebben. Als iets goed is, dan zeggen we dat graag en kan de meerderheid op onze steun rekenen. We hebben in het verleden bewezen dat we ook vanop de oppositiebank zaken op de agenda kunnen krijgen en mee het beleid kunnen sturen”, besluit Bert.

Wie contact wil opnemen met Bert, kan dat doen via bert@contentkortemark.be.