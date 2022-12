Bert Doise neemt rol van schepen sociale zaken over in Heuvelland

Bert Doise was de voorbije 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad in Heuvelland en wordt vanaf januari voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst, en schepen voor sociale zaken, seniorenbeleid en het WZC. Marjan Rousseré vervangt Bert als voorzitter van de gemeenteraad.

Bert Doise is 51 jaar, woont in Westouter samen met Annelies Haerdeman uit Dranouter. Samen hebben ze drie kinderen: Liza (22 jaar, student master sociaal werk), Josse (18 jaar, student bedrijfsmanagement), Fil (14 jaar, electromechanische technieken).

Voorzitter gemeenteraad

Bert was 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad. “Het was een uitdaging om alle gemeenteraden in goede banen te leiden, maar hierdoor was ik wel van alles op de hoogte. Het was een grote eer toen mij destijds gevraagd werd om voorzitter te worden, maar ik kijk tevreden terug.”

Bert werd aangesproken door Jean-Pierre Geelhand om op de lijst van Gemeentebelangen te staan voor de verkiezingen van oktober 2006. “Politiek interesseerde mij al lang en politiek actief kunnen zijn in Heuvelland voor een partij die het belang van Heuvelland voorop stelde was dan ook de logische keuze. De eerste drie jaar was ik actief als OCMW-raadslid en daarna drie jaar als gemeenteraadslid in opvolging van Albert Gauquie. In 2013 begon ik dan als voorzitter van de gemeenteraad.”

Nieuwe uitdaging

Bert kijkt vol enthousiasme uit naar deze nieuwe uitdaging. “Samen met de seniorendienst en de seniorenraad wil ik mij heel graag engageren voor een actief seniorenbeleid, gezond ouder worden in een landelijke omgeving door het doorbreken van isolatie en eenzaamheid. Het Woonzorgcentrum Sint Medard zal ook onder mijn bevoegdheid vallen.”

Zot van koers

De grote liefde voor de koers van Bert is bij velen gekend. Als voorzitter van de Belcantovrienden brengt hij al vele jaren koers in Westouter. “De Belcanto Classis is een koers om te beminnen en niet om te winnen. We werken samen met Te Gek!? om alle mensen die worstelen met mentale problemen een hart onder de riem te steken.”

Het rijtje activiteiten rond Te Gek!? was het voorbije jaar een mooie en verrijkende toevoeging in Heuvelland met lezingen (fotografe Lieve Blancquaert, psychiater Eva Debusscher, auteur An Peeters), filmvoorstellingen, het jongerenwelzijnsproject ‘‘t Is wel nu jongeren’ en de expo ‘Tussen ons’ van Lieve Blancquaert en De Chinezen. (MDN)