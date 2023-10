Bernard Vercruysse is weer burgemeester van de Molenhoek: “Ik zie het helemaal zitten”

Het was een felle strijd, maar Bernard Vercruysse is ook de komende zes jaar wijkburgemeester van de Molenhoek. De uittredende ‘burgervader’ haalde het van zijn twee vrouwelijke medekandidaten, Evelyne Baert en Marinka Casteur, die voortaan wel met de titel van schepen mogen pronken.

De verkiezingskoorts was de jongste weken in alle hevigheid losgebarsten in de Molenhoek. De drie kandidaten hadden allemaal een stevig programma uitgewerkt waarmee ze naar de gunsten van de kiezer dongen. Zaterdagnamiddag was het de grote dag en mochten Molenhoeknaren en oud-Molenhoeknaren uitmaken wie de tricolore sjerp mocht omgorden.

Bijna 400 kiezers

Rond de klok van achten mocht Yves Vande Wiele de uitslag bekend maken. Bij het eindverdict bleek dat de meeste rode bolletjes bij de naam van Bernard Vercruysse gekleurd waren. Fietsen is de grote hobby van de herkozen burgervader van de Molenhoek. De remmen worden vaak dicht getrokken voor een gezellige babbel. Tijdens zijn campagne ging hij voluit voor een kerstmarkt met eet- en drankstandjes en heerlijke muziek op en rond het Wiekeplein. Een kindernamiddag tijdens het kermisweekend voor de vele jonge gezinnen en een shuttledienst om minder mobiele inwoners naar de seniorennamiddag te brengen, waren nog twee van zijn actiepunten. “Ik zie het helemaal zitten. Ik ga verder op de ingeslagen weg”, stelde Bernard in een eerste reactie.

Twee schepenen

Samen met zijn twee schepenen, Evelyne Baert en Marinka Casteur, schitterde hij alvast tijdens de daaropvolgende kermiszondag. In de voormiddag stonden een eucharistieviering en een wandelconcert van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia en een optreden van de vendelgroep De Koorepeeties op het programma. De hoofdbrok werd in de namiddag geserveerd. De paarden- en ponykoersen waren aan de 55ste uitgave toe en lokten honderden toeschouwers naar de gelegenheidshippodroom in de Breestraat.