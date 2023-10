Bermmaaisel zorgt voor meningsverschil in Alveringem

Oppositieraadslid Emma Breyne (PRO) vraagt het college om het maaisel naast het fietspad Nieuwe Herberg-Leisele weg te halen, ten behoeve van de biodiversiteit en conform een bermbesluit uit 1984 dat zegt dat gemeenten binnen de 10 dagen hun maaisel moeten oprapen.

“Het Vlaams gewest doet dat naast het fietspad Alveringem-Nieuwe Herberg wel. Het resultaat is netter en de voorbije zomer zag ik er veel bijen en vlinders.”

Burgemeester Liefooghe ziet het anders. “We maaien twee keer per jaar en dat volstaat om het proper te houden. Financieel en ecologisch is het beter om het maaisel te laten liggen. De rit naar IVVO Boezinge kost onnodig fossiele brandstof. In 1984 was de klimaatopwarming geen issue, maar vandaag moeten we daar wel bij stilstaan.” Emma noemde de uitleg van de burgemeester opnieuw bullshit.