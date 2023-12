Bercy Slegers lijsttrekker voor CD&V en kandidaat-burgemeester

Zoals verwacht wordt eerste schepen Bercy Slegers voor CD&V lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober volgend jaar. Opmerkelijk; ze noemt zich dit keer ook kandidaat-burgemeester, wat ze de vorige keer zes jaar geleden niet deed.

Sedert de opvallende bestuurswissel na een motie van wantrouwen door Vooruit behoort CD&V sedert mei na 10 jaar oppositie opnieuw tot de meerderheid. “Als partij willen we werk maken van een realistisch en betaalbaar beleid op mensenmaat voor Wervik en Geluwe”, zegt Bercy (47).

“Geen grote projecten zonder draagvlak, maar beleid op maat van onze stad met respect. Wervik moet een leuke plek zijn waar het aangenaam is te wonen, te leven en te werken voor iedereen. Ambitieus wanneer het kan, maar met het oog op de financiële gezondheid van onze stad.”

Sociaal realistisch beleid

“Zo stuurden we het onthardingsdossier van de Westmolenstraat bij, komt er in 2024 een update in het mobiliteitsbeleid met respect voor iedere weggebruiker. De stadszaal Oosthove zal een groot project worden in de volgende legislatuur. GC Gilwe is een zegen voor de verenigingen, later is Wervik aan de beurt. Een nieuwe evenementenzaal voor cultuur, jeugd en vrije tijd. Belangrijk is dat we handelaars ondersteunen en kwaliteitsvolle huisvesting verder stimuleren met premies en controles. Zorgen voor onze inwoners dankzij een sociaal maar realistisch beleid.”

CD&V telt momenteel zes zetels. “Bercy is lijsttrekker maar is natuurlijk ondersteund door ons team van schepenen en gemeenteraadsleden”, zegt partijvoorzitter Hendrik Ingelbeen. “Ons oranje team is overal aanwezig met een luisterend oor voor wat de mensen zelf willen. Dichtbij de mensen en met een grote dosis gezond verstand willen we met de partij onze stad verstandig besturen.”

Dossiervreter

“Bercy is een dossiervreter met een grote portie mensenkennis. Het is in oktober de grootste partij die de burgemeester levert. Net daarom willen wij volop meedingen om de grootste partij van onze stad te worden en de burgemeester te leveren. Tijd voor een nieuwe wind met een burgermoeder voor al onze inwoners.”

“De komende weken lanceren we via sociale media enkele stellingen over concrete ideeën die leven bij het opmaken van ons programma. Zo bevragen we de burger en bouwen we verder aan onze ideale stad. Als CD&V willen we werk maken van een stad die respect heeft voor verenigingen, lokale

ondernemers en het landelijk gebied. We maken van Wervik-Geluwe een leuke plek om te wonen, te leven en te werken.” (EDBW)