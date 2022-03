Belinda Torres Leclercq definitief weg uit gemeenteraad

Belinda Torres Leclercq (Groen) keert niet terug naar de gemeenteraad. Vorige zomer zette ze tijdelijk een stap terug, maar dat wordt nu definitief. Kristof Cornelis blijft raadslid.

De politieke loopbaan van Torres Leclercq startte acht jaar geleden. De 33-jarige Oostendse was sindsdien nationaal co-voorzitter van Jong Groen, kwam in 2018 even in de gemeenteraad en kreeg een belangrijke plaats bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Ze kwam in de gemeenteraad vanaf 2019 en gold als een jong en geëngageerd raadslid, dat zich inzette voor jongeren en mensen met een diverse achtergrond. Vorige zomer kondigde ze aan dat ze om gezondheidsredenen en de ‘work life balance’ enkele maanden een stap zou terugzetten. Beroepsmatig is ze woordvoerder van Oxfam Solidariteit. Nu kondigde ze haar definitief ontslag aan : “Door de pandemie besefte ik wat belangrijk is en waar ik energie in wil steken. Het mandaat als raadslid slorpte veel energie op en ik besliste me te focussen op mijn job en familie. Ik blik tevreden terug op mijn politieke loopbaan en ben niet teleurgesteld in de politiek. Ik blijf ook lid van Groen.” Kristof Cornelis, die haar heeft vervangen, blijft verder zetelen in de raad.