“Belang van groen in stad is moeilijk te onderschatten”: gewezen postbode Didier Van Nieuwenhuyse is kersvers schepen

Tielt heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. In dat schepencollege zitten enkele vertrouwde gezichten, maar ook een heleboel nieuwkomers. En die stellen we graag voor. De gewezen Aarseels postbode Didier Van Nieuwenhuyse (Vooruit) was in de jaren negentig ook al actief op het politieke toneel, tot hij Tielt ruilde voor Ieper. Drie jaar geleden keerde hij echter terug naar zijn heimat.

Hij woonde dan wel 15 jaar in Ieper met zijn toenmalige vriendin, al die tijd bleef Didier Van Nieuwenhuyse trouw zijn postronde in Aarsele doen. Dat betekende dat hij elke dag om 4 uur uit de veren moest. “De verhuis naar Ieper was een verscheurende keuze. Ik hou van Tielt en heb hier mijn eerste stapjes in de politiek gezet. Dat was met de toenmalige SP, met André Baekelandt en wijlen Luc Verbrugghe. Vier jaar heb ik toen ook in de gemeenteraad gezeten. Maar uiteindelijk heb ik voor de liefde gekozen en verhuisde ik naar Ieper. Maar van meet af aan heb ik besloten om mijn ronde in Aarsele te behouden. Zo kon ik elke dag kort even binnenwippen bij mijn ouders. Een kwartiertje bij mijn moeder en een kwartiertje bij mijn vader. Veel mensen wisten gedurende die 15 jaar niet eens dat ik in Ieper woonde, omdat ik hier in Tielt zo actief bleef.”

Zwarte sneeuw

De ouders van Didier, Frans Van Nieuwenhuyse en Lucienne Balduck, zijn inmiddels allebei overleden. Ze woonden allebei in Aarsele, op een boogscheut van elkaar. “Ze zijn gescheiden in 1969. In die tijd geen evidentie. Mijn moeder moest plots alleen vier kinderen onderhouden en een sociaal vangnet had je toen niet. Ik kan je verzekeren dat ons gezin zwarte sneeuw gezien heeft, maar mijn moeder heeft hard gewerkt en heeft haar leven volledig gewijd aan haar kinderen. Ze was erg bang dat ze me minder vaak ging zien door mijn verhuis. Dat is meteen ook de reden waarom ik haar toch elke dag ben blijven bezoeken. Zij is eigenlijk ook de reden waarom ik destijds de politiek ben ingegaan. Omdat ik het wil opnemen voor mensen zoals zij. Want ook vandaag nog maken alleenstaande ouders grote opofferingen om hun gezin te onderhouden. Om dezelfde reden heb ik als vakbondsafgevaardigde ook altijd gevochten voor de rechten van de collega’s bij de post.”

“Dankzij mijn job had ik altijd nauw contact met de mensen in de straat. Dat is ook het mooie aan postbode zijn. Je leeft mee met de mensen en een babbeltje kan wonderen doen. Waar mogelijk probeerde ik ook te helpen”, gaat hij verder. “Meestal kleine dingen, maar die maakten wel een verschil. Pakweg een tegel die los lag op het voetpad. Dat meldde ik dan aan de stad. En aangezien het doorgaans langs mijn ronde lag, kon ik ook perfect opvolgen of het hersteld werd. Ik vind persoonlijk contact ook als schepen heel belangrijk. Zo ga ik binnenkort even meelopen met de mensen van de groendienst. Je moet op het terrein zijn om mensen en situaties te leren kennen. Van achter je computer lukt dat niet.”

Didier heeft Natuur, Openbaar Groen, Toerisme, Bebloeming, Begraafplaatsen, Milieu en duurzaamheid, Afvalbeleid en Dierenwelzijn onder z’n vleugels. “Het belang van groen in de stad is moeilijk te onderschatten”, gaat de schepen verder. “De opwarming van de aarde is een feit en elk beetje groen moeten we koesteren, want Tielt heeft er helaas weinig. De Collegesite hadden we destijds met onze partij graag nog groener gezien, maar de tijd kunnen we niet terugdraaien. Anderzijds is Ter Borcht in Meulebeke natuurlijk een fantastische troef, terwijl ook het nieuwe stadsrandbos vanzelfsprekend een mooie ontwikkeling is.”

Dubbel gevoel

De schepen is een fervent wandelaar en fietser. Hij is al 25 jaar de voorzitter van de Tieltse wandelclub De Watewystappers en is actief bij WTC Tielt Sportief. Ook in Ieper sloot hij zich al snel aan bij de socialisten en bij een wandel- en fietsclub. “Achteraf gezien heb ik een wat dubbel gevoel bij mijn verhuis, maar Ieper is wel een heel mooie stad. Een mooie streek voor wandelingen en fietstochten ook. Ik woon nu al drie jaar terug in Tielt, maar bij de Ieperse wielertoeristenclub De Platte Tube ben ik nog steeds aangesloten. En dankzij mijn tijd in Ieper stippel ik nog altijd elk jaar het parcours uit van de In Flanders Fields-wandeling op 1 november langs de Palingbeek. Dat wil ik ook blijven doen. Zorgen die engagementen ervoor dat ik tijd te kort kom? Misschien. Maar ik stel niet graag mensen teleur”, besluit Van Nieuwenhuyse. (SV)