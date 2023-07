Basketter Christian Onema is nieuwkomer op CD&V Plus-lijst in Blankenberge: “Ik wil meer mensen doen sporten”

De ambitie in Blankenberge om met de verruimingslijst ‘CD&V Plus’ een ander soort beleid te voeren op maat van de burger, vertaalt zich ook in het aantal onafhankelijken dat nu al op de lijst staat. Een van die nieuwe gezichten is basketter Christian Onema. “Sporten kan en moet laagdrempeliger.”

Christian Onema woont al zo’n 25 jaar in Blankenberge. “Mijn eerste kennismaking met de stad, was via een vakantiejob. Ik maakte nieuwe vrienden en bleef hangen”, vertelt hij. Nu wil hij, uit dankbaarheid, iets terugdoen. “Want deze stad heeft mij alle kansen gegeven”, klinkt het.

“Sporten moet toegankelijker”

Christian werkt al achttien jaar als havenarbeider in Zeebrugge. De meesten zullen hem kennen van zijn jaren bij Basket Blankenberge. Zijn 16-jarige dochter Manon trad nu in zijn voetsporen en werkt aan een carrière op nationaal niveau. “Dat ik mij wil inzetten om meer mensen aan het sporten te krijgen, zal dan ook geen verrassing zijn. Dé vraag die mij bezighoudt, is evenwel deze: hoe kunnen we sport toegankelijker maken voor jonge gezinnen met kinderen, voor ouderen? Sporten kan en moet laagdrempeliger.”

“Ik wil een tussenschakel zijn: een spreekbuis voor jonge mensen, maar ook een verbindende factor”

Wat Christian nog voor de politiek kan betekenen? “Ik wil een tussenschakel zijn: een spreekbuis voor jonge mensen, maar ook een verbindende factor. In de Afrikaanse cultuur is er veel meer respect naar ouderen toe. Maar jonge inwoners zeggen mij vandaag ook: eindelijk meer kleur in het stadhuis. Ik weet het, diversiteit zou vandaag geen issue meer mogen zijn, maar dat is het dus jammer genoeg nog altijd wel.”

Drempel wegwerken

Lijsttrekker Sandy Buysschaert beaamt dat er op dat vlak nog werk aan de winkel is. “De politiek zou altijd een afspiegeling van de samenleving moeten zijn, maar is dat in de realiteit vaak niet het geval. Waarom lijken vandaag steeds minder jongeren de stap te zetten naar de politiek? Met onze verruimingspartij willen we die drempel helpen wegwerken, het signaal geven dat politiek niet per se rond kleur en ideologie hoeft te draaien. Waar het op aankomt, is dit: je moet de juiste persoon hebben op de juiste plaats. Al wie zich bij de samenleving betrokken voelt, zou de kans moeten krijgen om zich te uiten. De beste ideeën komen vaak van de burger zelf.”

Juiste man op juiste plaats

Met Christian erbij, staan er nu al acht onafhankelijken op de CD&V Plus-lijst. “We hebben elkaar heel spontaan gevonden: Sandy stond altijd voor me klaar in de basket”, aldus Christian. Buysschaert is alvast overtuigd dat Christian de juiste man op de juiste plaats is. “Hij is enorm gedreven én heeft de nodige kennis in huis”, klinkt het.