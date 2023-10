Bart Vandermoere (45) versterkt lokale N-VA-fractie

Oppositiepartij N-VA werkt hard aan de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De partij trekt nieuwe leden aan en sinds kort is Bart Vandermoere (45) daar een van. “Ik zal me onder meer focussen op dossiers rond toegankelijkheid, want daarin heeft onze gemeente nog veel werk.”

Bart Vandermoere woont al zijn hele leven lang aan het Vliegend Paard in Oedelem. Hij is getrouwd met Tine Timmerman en heeft samen met haar drie dochters Ilaya, Kyenta en Livia. Elf jaar geleden kreeg de 45-jarige man te maken met medische problemen waardoor hij een beperkte functionaliteit heeft. De problemen gooiden zijn leven overhoop, al heeft hij het sinds een dik jaar opnieuw op de rails.

“Ik heb alles moeten leren plaatsen en voel me nu terug goed. Ik sport heel veel en wil me nu inzetten voor de gemeenschap. Politieke interesse was er sowieso al, maar begin dit jaar stelde men me de vraag om deel uit te maken van de lokale fractie. Bovendien stelde ik me kandidaat om deel uit te maken van de raad voor personen met een beperking. Mijn kandidatuur komt aan bod op de volgende gemeenteraad en ook daarvoor wil ik me erg inzetten”, aldus Vandermoere.

Toegankelijkheid

Sinds hij steeds vaker een rolstoel gebruikt, merkt Vandermoere op dat toegankelijkheid op verschillende plekken nog voor problemen zorgt. “Ik zal me niet op heel veel verschillende zaken en dossiers storten, maar wil focussen op een aantal dingen. Toegankelijk is niet alleen voor mensen met een beperking belangrijk. Ook gezinnen met jonge kinderen en buggy’s geraken niet overal even vlot. De wegen- en fietsinfrastructuur kan op verschillende plekken veel beter”, vertelt hij.

Vandermoere heeft inmiddels een aantal vergaderingen met de partij achter de rug en kijkt tevreden terug op zijn eerste ervaringen in de politiek. “Ik word gesteund door de anderen en heb sterk het gevoel dat we elkaar aanvullen. Iedereen brengt zijn eigen ideeën en voorstellen mee en dat is een enorme meerwaarde. Ik hoop onze partij achter de schermen te helpen met input. Op die manier kan ik onze partij mee vooruit helpen”, besluit Vandermoere.