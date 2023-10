Bart Niville twijfelt over lijst voor 2024

Onafhankelijk oppositieraadslid Bart Niville (47) neemt volgend jaar opnieuw deel aan de verkiezingen. Dat staat vast. Maar voor welke lijst zal Bart kiezen? Hij is immers al door oppositiepartij PRO én door meerderheidspartij Gemeentebelangen gevraagd.

In oktober 2018 was toen nog N-VA’er Bart Niville een politieke nieuwkomer. Omdat Gemeentebelangen en CD&V beslist hadden om in coalitie naar de kiezer te gaan, verenigden ook PRO en N-VA zich op één lijst. Bart kreeg de voorlaatste plaats. “Die plek gaf me geen supergevoel, maar ik was nieuw en stelde geen eisen”, zegt hij daarover. Bart werd verkozen en zetelde tot november 2022 voor N-VA in de raad. Toen werd hij onafhankelijk. “Ik had al een tijdje geen goed gevoel meer over mijn partijkaart. N-VA is in Alveringem doodgebloed. Sinds1 januari heb ik geen lidkaart meer en ik voel me daar goed bij. Ik wil de belangen van de inwoners van Alveringem verdedigen, niet die van de N-VA. Ik heb het gevoel dat ik gegroeid ben in mijn rol als raadslid. Ik was al secretaris van de bloedgevers Alveringem-Lo-Houtem en werd in deze legislatuur vrijwilliger bij feestcomité Alveringem, feestcomité ’t Hoge en Samana. Mijn zelfzekerheid is deze legislatuur ook gegroeid. Zo heb ik toch bepaalde nuttige interpellaties gedaan. Meer recent nog over de systematische verwaarloosde bloembakken en het dossier Hof ter Zoete.”

Beslissen tegen kerst

Bart zegt dat hij voor oktober 2024 zowel door PRO als door Gemeentebelangen is gevraagd. “Tegen Kerstmis zal ik beslissen”, stelt hij. “Deel uitmaken van het beleid lijkt aantrekkelijk en toch twijfel ik om toe te zeggen aan Gemeentebelangen, omdat ik het gevoel heb dat in die partij alles door burgemeester Liefooghe en schepen Karolien Avonture wordt beslist. Hoe zou het anders komen dat raadsleden als Martine Huyghe en Gerda Gheeraert nog geen woord hebben gesproken? Het kan toch niet dat je zes jaar lang geen suggesties hebt. Ik vind dat spijtig. Van raadslid Ignace Decroos van CD&V herinner ik mij toch een of twee kleine interpellaties. Gerard Liefooghe kent 95 procent van zijn dossiers tiptop. Dat is wel een compliment! Of meerderheidspartij CD&V een optie is? Wel, eerst moeten ze mij vragen hé”, knipoogt Bart. (AB)