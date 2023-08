Bart Niville klaagt verwaarloosde bloembakken aan

Onafhankelijk oppositieraadslid Bart Niville heeft tijdens de gemeenteraad het bestuur erop gewezen dat hun bloembakken op het openbaar domein compleet verwaarloosd zijn.

Het uitzicht van de bloembakken op het openbaar domein van Alveringem en haar deelgemeenten is bedroevend. Het is geen reclame voor wie Alveringem dorp via de Sint-Rijkersstraat binnenrijdt, zei oppositieraadslid Bart Niville op de gemeenteraad. In Stavele, waar er als verkeersvertragend element in het woonerf van de Krombekestraat heel wat bakken staan, is het nog erger dan in de hoofdgemeente. In de bloembakken aldaar zitten enkel nog uitgedroogde stengels en onkruid. Enkel de twee grote bloembakken voor ’t Dorpspunt zien er nog piekfijn uit. Ze zijn gevuld met echte bloemen en worden verzorgd door de mensen van ’t Dorpspunt. “Vorig jaar hebben wij alle bloembakken op het dorp water gegeven”, zegt medewerker Lady Durnez. “Wij doen het graag, maar dit jaar werd ons niks gevraagd. Alle planten zijn trouwens dood en zouden eerst vervangen moeten worden.”

Net openbaar domein

Voor raadslid Bart Niville (47) uit Alveringem is dit een doorn in zijn oog. Bart werkt in een tuincenter en is dus liefhebber én kenner van bloemen en planten.

“Een net openbaar domein is belangrijk”, meent hij. “Ofwel staan er bloembakken en verzorg je ze, ofwel staan er geen. Het gemeentebestuur heeft twee mogelijkheden. Het goedkoopste is kiezen voor vaste planten zoals bijvoorbeeld lavendel. Je plant dat in het najaar en hebt er heel de winter geen werk aan omdat het dan voldoende regent. Wat bijknippen en af en toe water geven tijdens de zomer en klaar is Kees. Verzorg je vaste planten in open lucht, dan gaan die vier-vijf jaar mee. Echte bloemen bloeien van half mei tot oktober, maar vragen natuurlijk een pak meer onderhoud. En winterbloemen zullen te kostelijk zijn. Ik zou dus vaste planten adviseren.”

Reactie schepen

Schepen Jacques Blanckaert excuseert zich voor de verwaarloosde toestand van de bakken. “In Stavele is er een miscommunicatie. Ik was ervan overtuigd dat de mensen van ’t Dorpspunt sowieso alle bakken water geven. We zullen nieuwe afspraken maken. Ik denk dat we best in alle deelgemeenten peters en meters zoeken. Onze gemeentelijke groendienst heeft immers niet het materiaal om dit tijdrovende werk te doen.”

Burgemeester Liefooghe zegt – los van deze zaak – dat het sinds het sproeiverbod lastig is om het openbaar domein proper te houden. “Voor de kermis zetten we het dorp in orde. Dat is wel een vaste afspraak!” (AB)