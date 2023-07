Bart Lippens en Sébastien Bonny brengen N-VA naar Zuienkerke: “Niemand wacht op een fusie”

Lijst Burgemeester krijgt volgend jaar het vuur aan de schenen: nadat eerder bekend raakte dat Vlaams Belang in ‘24 weer present tekent én er een lokale Vooruit-lijst in de maak is, beweegt er nu ook iets bij N-VA. “In een gemeente zonder oppositie, daar doet het bestuur maar wat”, zijn initiatiefnemers Bart Lippens en Sebastien Bonny het eens.

Bart Lippens (36) en Sébastien Bonny (35) komen in oktober ‘24 lokaal op voor de N-VA. De twee vonden elkaar via het arrondissementeel bestuur, waar de poldergemeente lang te boek stond als ‘historische blinde vlek’. Sébastien is kabinetsmedewerker van twee Oost-Vlaamse gedeputeerden, Bart is apotheker van opleiding en werkt al dertien jaar achter de schermen bij de lokale N-VA-afdeling van De Haan.

“Bart en ik hebben nog nooit een politiek mandaat beoefend, maar toevallig zijn we allebei recent in Zuienkerke komen wonen. We besloten hier als nieuwkomer eens onze antennes uit te steken en te kijken welke thema’s er zoal leven. We sluiten geen enkele samenwerking uit”, klinkt het.

Geen opkomstplicht

Bart is nog altijd voorzitter van N-VA De Haan. “Daar is het bij lokale verkiezingen al dikwijls een dubbeltje op z’n kant geweest”, zegt hij. “Maar in Zuienkerke is het al erg moeilijk in te schatten wat de lokale verkiezingen in ‘24 gaan geven. Er is ook geen opkomstplicht meer, hé. Maar het kan wel een heel andere dynamiek teweegbrengen: drie of vier tegenlijsten, dat is sowieso beter dan twee, lijkt me. Versnippering kan een meerderheid óók zuur opbreken”, zegt Sébastien.

Hij woont in Nieuwmunster tegen de Duinbossen, Bart in de Vagevuurwijk niet ver van Polderwind. “Er zijn verschillende thema’s die leven, en het is me ook al duidelijk geworden dat de Zuienkerkenaar echt niet op een fusie zit te wachten. De mensen zijn gewend aan dat ‘lokaal en dichtbij’-bestuur, wat bij een eventuele fusie voor een stuk verloren zou gaan. Van Wenduine komende, weet ik ook hoe gevoelig het allemaal kan liggen. De fusie van ‘77 is daar nog altijd niet helemaal verteerd”, aldus Bart.

Goed nieuws

Tijdens het gesprek valt op dat Bart en Sébastien het uitstekend met elkaar kunnen vinden. “We zijn allebei compromisgerichte figuren, die graag de samenwerking opzoeken”, zegt Sébastien. “Zuienkerke was lang een politiek buitenbeentje zonder oppositie, maar na ‘24 zou het er weleens helemaal anders kunnen uitzien. Sowieso komen er eindelijk nog eens echte verkiezingen, en dat is zonder meer goed nieuws voor de Zuienkerkenaar. Een lijst met een mooie lokale mix van ervaren rotten en jong nieuw talent: dat zou mooi zijn.”