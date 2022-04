Bart De Rudder in gemeenteraad én nieuwe voorzitter van CD&V

Op de Oudenburgse gemeenteraad van dinsdag 19 april legde Bart De Rudder de eed af als raadslid. Hij vervangt Stephan Blontrock die ontslag nam. Bart is vanaf nu ook de voorzitter van CD&V, want Stephan gaf ook deze functie ter beschikking.

Stephan Blontrock was de voorbije drie jaar de lokale voorzitter van CD&V. Hij runt samen met zijn echtgenote een geitenbedrijf in de Pompestraat. Door het vele werk werd het steeds moeilijker zijn job te combineren met de lokale politiek en het voorzitterschap. Stephan stelde zich dan ook niet opnieuw kandidaat bij de nieuwe voorzittersverkiezingen en zet dus een stap terug in de lokale politiek.

Bart De Rudder werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Bart heeft een eigen tuinaannemersbedrijf, gevestigd in de Paddegatstraat in Ettelgem, waar hij samen met zijn echtgenote Meggie Vermeire en hun zesjarige dochter Flore woont. Bart was al secretaris van de partij en die taak neemt Sofie Sanders nu op zich.

Wissel in gemeenteraad

Dinsdag 19 april legde Bart De Rudder ook de eed af als gemeenteraadslid, ook ter vervanging van Stephan. “Ik ben al tien jaar actief binnen CD&V en was destijds secretaris van de jongerenafdeling”, vertelt Bart.

“Mijn interesses binnen de lokale politiek situeren zich in de land- en tuinbouw en ook het groenbeleid volg ik van dichtbij op. Ik woon in landbouwgemeente Ettelgem en heb een sterke band met de landbouwers. Ik zal er dan ook op toezien dat het landelijke karakter en dorpsgevoel van onze stad behouden blijft”, vertelt Bart over wat hem na aan het hart ligt.

Frisse wind

“Maar vooral zal ik me toespitsen op mijn taak als voorzitter van CD&V. Zoeken waar ik mijn steentje kan bijdragen, de schwung er weer in krijgen . We hebben een toffe groep met jonge mensen die heel actief zijn in de gemeenteraad. Samen met secretaris Sofie Sanders, communicatieverantwoordelijke Mario Panesi en iedereen die zich wil inzetten voor onze partij wil ik een frisse wind door CD&V laten waaien”, besluit Bart. (LIN)