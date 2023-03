Audit Vlaanderen start nieuw forensisch onderzoek in Meulebeke: “Al voor de tweede keer in drie jaar prijs”

Audit Vlaanderen is een tweede forensisch onderzoek naar mogelijke misdrijven binnen het gemeentebestuur van Meulebeke gestart. Over de inhoud lost de gemeente tot ergernis van de oppositie niets. Burgemeester Dirk Verwilst zegt dat hij op dit moment ook nog niets meer weet.

Ruim een jaar geleden legde een vernietigend onderzoek van Audit Vlaanderen, het agentschap dat onder andere lokale besturen doorlicht, reeds bloot dat er in Meulebeke een reeks onregelmatigheden zijn vastgesteld. Daarop opende het parket van West-Vlaanderen een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging en een potentiële inbreuk op de wet op overheidsopdrachten. Zo zou volgens de audit burgemeester Verwilst mogelijk zijn voorkennis en functie gebruikt hebben om een van zijn vastgoedprojecten in eigen gemeente in waarde te doen stijgen.

Nieuwe audit

Terwijl die kwestie door het parket nog altijd volop wordt onderzocht – en er dus nog geen uitspraak is over schuld of onschuld – is Audit Vlaanderen op 11 januari met een tweede forensisch onderzoek gestart. Het gaat om de opstart van een nieuwe audit. Er is dus nog geen afgewerkt rapport met bijhorende conclusies. Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. Het doel is om vast te stellen of er mogelijk een misdrijf gepleegd is.

“Wij weten enkel dat deze tweede audit er komt naar aanleiding van een specifieke klacht”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Over de inhoud en wat ze precies zoeken tast ik momenteel in het duister. Dit zal in een latere fase van het onderzoek ongetwijfeld duidelijk worden. Nu worden enkel de bevoegde diensten bevraagd door Audit Vlaanderen, maar zelf ben ik daar niet bij betrokken. Fijn is dit niet, maar we moeten er door. Gelegen komt zoiets nooit, maar het is wel spijtig. Vorige week hadden we net felicitaties van de provinciegouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur gekregen omdat ons personeel heel wat bijscholing en vormingen gevolgd heeft om tegemoet te komen aan de fouten die tijdens de eerste audit zijn vastgesteld.”

Ernstige vragen

Ondertussen moest de Meulebeekse gemeenteraad kennis nemen van de audit, zonder te weten wat het dossier inhoudt. “En dat vinden we vreemd”, meent onafhankelijk raadslid Peter D’Haeyere, die als job zelf audits bij bedrijven uitvoert. “Een audit van die orde is niet iets wat zomaar gebeurt. Audit Vlaanderen houdt er maar een zevental per jaar, verspreid over alle Vlaamse gemeentes. Bij ons is het al voor de tweede keer in drie jaar prijs. We stellen ons daar ernstige vragen bij. We willen dan ook weten wat er aan de hand is.”

Dat het gemeentebestuur in het duister zou tasten over de inhoudt vindt ongeloofwaardig. “Dan is het wel heel vreemd dat je op de dag dat de audit werd aangekondigd een factuur van een advocatenbureau kreeg naar aanleiding van een vergadering of consultatie die bij jullie plaats vond”, aldus Peter D’Haeyere.

Ook over dat laatste deed de gemeente cryptisch. “Volgens mij heeft die factuur niks met die audit te maken. We hebben geen weet van een opdracht die daartoe gegeven is”, aldus de burgemeester. “We nemen dit op met onze diensten en het advocatenbureau.”