Audit Verwilst bekijkt ook woonzorgcentrum: familielid in jury, opdracht gaat naar privé-architect

Dirk Verwilst reageert: “Het totaalconcept was beter uitgewerkt én bleek uiteindelijk goedkoper”

“Ik heb de man in kwestie niet op eigen initiatief voorgedragen, de vraag is gekomen van de algemeen directeur”, stelt burgemeester Dirk Verwilst. “Ik heb die naam doorgegeven, maar ik had daar niets mee te winnen of te verliezen. Eigenlijk ben ik daar te goed geweest en ik begrijp dan ook niet wat er hier verkeerd zou aan zijn. Er wordt geïnsinueerd, er wordt vermoed. Ik noem dat spijkers op laag water zoeken. Ik had moeten zeggen: “Meneer Vanpoucke, dat is uw taak, ik trek me daar niets van aan.” Maar als de stroper jager wordt…”

Dat het ereloon van V2-Architecten hoger voor de project hoger ligt, betwist burgemeester Verwilst niet. “Maar het totaalconcept was veel verder uitgewerkt en bleek uiteindelijk ook minder duur dan het voorstel van het andere architectenbureau. Die twee zaken waren van doorslaggevend belang.”

“Opnieuw wordt een perceptie gecreëerd die er niet is. Ik heb in het verleden met die andere architecten ook al samengewerkt voor mijn bedrijf. Is dat ook problematisch? Trouwens, nog voor de toewijzing van Ter Deeve aan V2 was er al een offerte voor het privéproject in de Regentiestraat. Ik kan nogmaals bevestigen dat mijn privéband met het architectenbureau geen enkele rol heeft gespeeld in dit dossier.”