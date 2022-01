Atletiekclubs VAD en Dapalo blijven wachten op nieuwe atletiekpiste in Dadizele

In Dadizele blijven de twee atletiekclubs Dapalo en VAD maar wachten op een nieuwe atletiekpiste. Het geld ligt klaar maar blijkbaar is een plek vinden een heel moeilijke oefening. Er was nieuwe sportaccommodatie voorzien langs de Moorsledestraat, maar na meer dan 650 tegenhandtekeningen van bewoners zag het schepencollege daarvan af.

“Als gemeente blijven we zoeken binnen Dadizele naar een ruimte, maar dit is niet zo evident”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK). “Omdat we dit niet op korte termijn gaan kunnen realiseren, ben ik bij de tweede atletiekclubs gaan luisteren wat de grootste noden zijn. Uit de eerste gesprekken bleek dat er voornamelijk nood was aan bergruimte, een eigen lokaal en basisvoorzieningen voor atletiek.”

Schepen Jurgen Deceuninck zoekt naar een oplossing. © Jan Stragier

“Extra bergruimte werd ondertussen al ter beschikking gesteld voor beide clubs in de nabijheid van GC Den Ommeganck. Voor wat betreft de basisvoorzieningen en een eigen lokaal is een voorstel vanuit de atletiekclubs naar voor gebracht voor uitbreiding van de nu al aanwezige verspringbak in de Guido Gezellelaan. De uitbreiding zou een ruimte zijn waarbij men kan hoogspringen, speerwerpen, kogelstoten en er zou zelfs een (fiets)crossparcours kunnen geïntegreerd worden.”

Studiebureau

“Er werd een studiebureau aangesteld om de plannen van de atletiekclubs verder uit te werken. Binnenkort zitten we dan samen met de clubs en de omwonenden voor een definitieve uitwerking. In de verdere ontwikkelingen rond het Dadipark zijn ook heel wat paden voorzien die ervoor zorgen dat het aantal loopkilometers binnen de gemeente aanzienlijk zal doen stijgen.

Veerle Demeulenaere (N-VA) vindt dat die zoektocht te lang duurt. © Jan Stragier

De oppositiepartij N-VA vindt dat de zoektocht naar een locatie voor een atletiekpiste te lang duurt. “En dat geldt evenzeer voor een nieuwe locatie voor voetbalclub VK Dadizele”, aldus fractieleider Veerle Demeulenaere. ”Maar er is natuurlijk ook een belangrijk verschil. Er zijn twee voetbalterreinen en een kantine, maar voorlopig staan die nog altijd in landbouwzone. En verlichting op het tweede terrein ontbreekt ook voorlopig.”

Naar Menen

“De twee atletiekclubs moeten het reeds al die tijd zonder locatie doen. Er kan wel in groepsverband gelopen worden op straat of in het bosje van Mariënstede, maar dat is het. Lopen op een echte piste of op een degelijke manier andere atletiekdisciplines beoefenen, lukt niet in de gemeente. Terwijl de atletiekclubs niet veeleisend zijn. Met een looppiste alleen zouden ze al heel tevreden zijn.’’

“Buurgemeente Menen beschikt wel over een nieuwe, uitstekende atletiekpiste. Het is niet meer dan logisch dat veel atleten naar daar uitwijken. Want voorlopig blijft het hier bij beloftes. Op de jongste gemeenteraad kregen we te horen dat de gemeente een nieuwe locatie op het oog heeft. Laat ons hopen dat het deze keer niet bij woorden blijft en dat er een definitieve oplossing komt. Niet alleen voor de twee atletiekclubs, maar ook voor VK Dadizele.” (Erik De Block)