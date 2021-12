Astrid Mestdach volgt Philippe Vlietinck op als schepen, bevoegdheden herverdeeld

Vanaf 1 januari 2022 wordt schepen Philippe Vlietinck opgevolgd door huidig gemeenteraadslid Astrid Mestdach (27). Astrid Mestdagh neemt ICT over van haar voorganger en krijgt van schepen Jan Morbee ook evenementen en openluchtanimatie in haar portefeuille. Ze erft van schepen Annie Vandenbussche de bevoegdheid Jeugd.

Astrid Mestdach studeerde na haar secundair onderwijs economische wetenschappen aan het Lycee de Berlaymont in Waterloo en bedrijfsmanagement met specialisatie marketing in de KU Leuven.

Met hart en ziel

Vervolgens volgde ze een opleiding international business management in Madrid. Ze werkte als restaurantmanager bij Bavet en projectmanager Sales en management trainee bij Lidl. Haar interesses gaan uit naar lokale politiek, sport (triatlon, skiën, tennis en lopen) en culturele uitstapjes met familie of vrienden.

“Sinds de verkiezingen van 2018 weet ik dat ik schepen Philippe Vlietinck opvolg. Ik ben tevreden dat ik de eerste jonge dynamisme kracht mag zijn in het schepencollege. Natuurlijk is het wel jammer om vanaf 1 januari schepen Vlietinck te laten gaan. Hij was een heel bekwaam schepen die zijn job met hart en ziel deed, telkens getint met een humoristische noot.”

Kennis opbouwen

“Ik wil dan ook Philippe bedanken dat ik zijn plaats mag innemen. Zelf ben ik enorm betrokken met de jeugd van Knokke-Heist. Verder zullen ook openluchtanimatie en evenementen onder mij vallen als bevoegdheid. Zoals iedereen weet, wordt er in Knokke-Heist ontzettend veel georganiseerd voor jong en oud en voor iedereen wat wils. Er zit een sterk team achter en ik kijk ernaar uit met iedereen samen te werken.”

“Een laatste bevoegdheid is ICT, een bevoegdheid die niet altijd even eenvoudig is en zeer overkoepelend is voor vele diensten. Vanaf januari neem ik vooral de tijd iedereen goed te leren kennen en voldoende kennis op te bouwen”, aldus Astrid Mestdach.