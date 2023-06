Anzegemse financiën houden goed stand ondanks moeilijke omstandigheden: “Geen verhoging van de belastingen en verder werken op tempo van de gemeente. Oppositie vraagt overzicht totaalproject”

Op de Raadscommissie van 1 juni 2023 stelde Anzegem de rekening van 2022 voor. “Aan de hand van dit document blikken we terug op de realisaties in 2022 en maken we een evaluatie van het gevoerde beleid”, aldus schepen van Financiën Louis Degroote (Samen één). “De geleverde inspanningen geven een gunstig resultaat met op de jaarrekening een overschot van ruim twee miljoen euro.”

“Het is bekend dat de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de hieruit volgende energiecrisis en gestegen indexeringen een zeer grote impact hebben gehad op de financiën van de gemeentebesturen”, stelt Degroote. “Ook Anzegem heeft hiervan de gevolgen moeten dragen maar ondanks de moeilijke omstandigheden van de voorbije periode, hebben we bijzonder goed stand kunnen houden.”

Verlichting doven en uitstel verkoop patrimonium

“In dit kader werden een aantal maatregelen genomen zonder de werking van de gemeente en de dienstverlening naar de burger in het gedrang te brengen. De openbare verlichting doven, een besparingsronde binnen de gemeentelijke diensten en werking van het gemeentebestuur.” De verkoop van patrimonium werd uitgesteld om zo onder meer onderdak te kunnen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. “Omdat ten gevolge van de coronacrisis en de daaropvolgende toeleveringsproblemen er ook wat vertraging is gekomen in de realisatie van nieuwe investeringen, werden ook diverse verkopen uitgesteld tot er alternatieven ter beschikking zijn. De geleverde inspanningen resulteren in een gunstig financieel resultaat waarbij we op de jaarrekening een overschot kunnen realiseren van ruim twee miljoen euro.”

Kredieten optrekken

Een deel hiervan zal gebruikt worden om de kredieten voor het nieuwe gemeentepunt op te trekken om tegemoet te komen aan de gestegen kosten in de bouw.” Het blijft de ambitie om met het gemeentepunt verder te gaan op het tempo van de gemeente en zonder de financiën onder druk te zetten.” Zonder grote wijzigende economische omstandigheden wil de gemeente tegen het einde van deze legislatuur de schuld verder afbouwen van 20.100.000,00 euro tot 11.700.000,00 euro.

Blijven investeren

Ondanks de moeilijke wereldwijde omstandigheden is de gemeente verder blijven investeren. “Enerzijds de uitbouw van het gemeentepunt, anderzijds werd er ingezet op de dorpskernen waaronder de afwerking van de kapel in de Sint-Janskerk, de verledding van de openbare verlichting, de restauratiewerken en de verdere afwerking van het interieur van de Oude Kerk, de aankoop van het CM-gebouw met het oog op de creatie van bijkomende parkeergelegenheid in de Kerkstraat, de plaatsing van lichtelementen aan de zebrapaden, de aankoop van gronden voor het Ecologisch Park, de investeringstoelagen aan voetbalclub Anzegem en de tennisclubs, de plannen voor het herstel van de kerk in Kaster, de ontwerpen voor een nieuw scoutslokaal in Tiegem en het optrekken van een nieuw schoolgebouw en chirolokaal in Ingooigem”, somt schepen Degroote op. “Ook inzake ICT wordt een grote inhaalbeweging gemaakt.”

De forfaitaire belasting die bij aanvang van de legislatuur werd ingevoerd, werd door het bestuur afgevoerd omwille van de grote werklast die de verwerking hiervan met zich meebracht. Aangezien de kadastrale inkomens in Anzegem relatief laag zijn werd er geopteerd om de onroerende voorheffing met vijftig opcentiemen te verhogen . “De groeiende bevolking van de gemeente brengt met zich mee dat de (fiscale) inkomsten voor de gemeenten eveneens licht omhoog gaan. Het bestuur heeft als streefdoel dat er geen verhoging van de belastingen is.”

Vraag naar totaaloverzicht

De oppositie erkent dat er een positieve financiële balans is volgens de jaarrekening. “Schepen Louis Degroote vervult zijn rol zeer goed”, stelt commissielid financiën Stephan Titeca (CD&V-Eendracht). “Zeker gezien de moeilijke erfenis die hij meegekregen heeft als schepen bevoegd voor onder meer Financiën en Patrimonium. Wat ons binnen de oppositie stoort is dat er geen totaaloverzicht is van de plannen met de voormalige textielsite Escolys. Finaal zal het nieuw gemeentepunt zeer veel geld kosten. Er worden steeds plannen bijmaakt om lokalen, theaterzaal, fuifzaal enzoverder te realiseren waarbij er geen overzicht wordt gegeven van het totaalproject en wat het zal kosten. Wat we te horen krijgen is dat het de nodige tijd kost voor architecten om dit in kaart te brengen. Dat men hiermee ‘bezig is’. Er moet geen weg terug zijn, maar een gedetailleerde maquette zouden we wel willen zien. Een plan op korte termijn en langere termijn.”

Lokale verankering

Oppositielid Titeca stelt dat het aanvankelijk de bedoeling was om de lokale verankering te behouden. “De dorpskernen zullen blijven, wordt ons gezegd door de meerderheid, maar ook hier zijn de plannen niet duidelijk. Het plaatselijk aanbod zou minimaal aanwezig blijven en voor elke deelgemeente zal er een plaatselijk waardig alternatief zijn bij afbraak van de oude gebouwen, naar cultuurzaal toe bijvoorbeeld. Echter sowieso zullen alle gebouwen verouderen en geld kosten. Ook hier ontbreekt het aan een overzicht en bijhorend kostenplaatje”, vervolgt Titeca (75). “Als je een huis bouwt, dien je ook een totaal financieel plan te hebben alvorens je de werken aanvat.” Als reactie hierbij voegde schepen Degroote toe dat er wel degelijk een globaal plan is en dat de lokale verankering essentieel blijft. “Momenteel loopt de procedure nog tot de aanstelling van een architect voor de verdere verbouwingen/uitbreidingen. De ruimtes die nu al onder handen gepakt worden, vallen buiten dat plan”, aldus de schepen.