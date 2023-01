Annick Lambrecht vraagt opnieuw een oplossing voor de al jaren defecte roltrappen aan Brugs station

“Wanneer gaan de Bruggelingen en de toeristen de roltrappen aan het station kunnen gebruiken?” Dat vraagt het Brugse gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit) zich af. Ze eist van het Brugs stadsbestuur een echte oplossing voor het niet-functioneren van die trappen. Deze politica stelde over dit al jaren aanslepend mankement al vijf schriftelijke vragen. Maandagavond interpeleerde ze voor de derde keer tijdens de gemeenteraad.

“De roltrappen die toegang geven tot niveau +1 van het parkeergebouw van het Brugse station en de hoofdingang van het Huis van de Bruggeling zijn weer in werking. Dat heuglijk nieuws werd in augustus 2022 verkondigd. Jammer genoeg was die euforie van korte duur”, stelt Annick Lambrecht. Enkele dagen later waren de roltrappen opnieuw defect en dat zijn ze nu nog altijd…

Roest

Janos Braem (Groen) vindt een roltrap in open lucht geen goed ide: “Elektronica roest immers! Er zullen altijd problemen zijn op het stationsplein.”

Yves Buysse (VB) noemt dit dossier een blamage voor Brugge, volgens Jos Demarest (CD&V) functioneerden de trappen dinsdag! Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) waren die roltrappen aanvankelijk privaat bezit: “Ze behoren tot de gemene delen van het gebouw. Omdat ze vaak defect waren, hebben de eigenaars ze buiten werking gesteld. De Stad heeft ze overgenomen en het beheer gegeven aan Interparking, omdat de trappen ook de toegang zijn tot de parking.”

Noodknop

“Interparking heeft ze hersteld, maar het probleem is dat er noodknoppen aan die trappen zijn. Iedereen die passeert kan als grap die trap stoppen, waarna een gespecialiseerde firma moet opgetrommeld worden. Daarnaast is de hoofdverzekering uitgevallen, maar die bevinden zich in het flatgebouw. Bovendien stond de installatie vol water, er zal nu een plexi overkapping geplaatst worden om het hemelwater af te leiden. En er wordt een videocamera geplaatst. Bij de vernieuwing van het stationsplein wordt alles herzien”, aldus de schepen.