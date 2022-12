Albertpark in Blankenberge krijgt make-over, inclusief nieuw kaartershuisje

Het lokaal bestuur ging via de projectoproep WinVorm op zoek naar een ontwerper voor het Roeschaertpaviljoen. Het kaartershuisje in het Albertpark achter het stadhuis, heeft zijn beste tijd gehad en wordt binnenkort vervangen door een nieuw paviljoen dat beter aansluit bij de hedendaagse noden van de gebruikers.

Tegelijk wordt ook een herinrichtingsplan opgemaakt voor de omringende parkomgeving. “De ontwerper vertrekt vanuit een langetermijnvisie waarbij de relatie tussen het paviljoen en het omliggend park van groot belang is”, zegt burgemeester Björn Prasse, bevoegd voor Openbare gebouwen en Patrimonium.

Genereuze promenade

“Het herinrichtingsplan voorziet in een genereuze promenade. Daarnaast worden de doorsteken verbonden met een rondgang in het park, wat de beleving sterk zal vergroten. Het ontwerp voor het kaartershuisje bestaat uit een gebouw met twee vleugels waardoor twee afzonderlijke ruimtes ontstaan, namelijk het buurtpaviljoen en een multifunctionele wintertuin. Dit brengt evenwicht en structuur in het park”, aldus Prasse. (WK)