Alain Top (Vooruit) omgordt al tien jaar lang de burgemeesterssjerp van Harelbeke: “Ik ben nog niet uitgeblust, er zijn nog veel projecten”

Alain Top is tien jaar burgemeester van Harelbeke. Wij gingen op de koffie bij de Harelbeekse burgervader om het te hebben over zijn politieke carrière, het voorzitterschap van Melissa Depraetere en het contract van de E3 Saxo Classic.

Op welk project bent u het meest trots in uw 10 jaar als burgemeester?

“Het is heel moeilijk om er nu één project uit te halen en ik ga dat ook niet doen. Ik ben vooral trots op het feit dat we een totaalproject met een visie hebben kunnen realiseren. We hebben in Harelbeke drie parallelle belangrijke wegen, telkens op een paar honderden meters van elkaar, die recht door het centrum van de stad lopen. Dan heb ik het over de Leie, de N43 en het treinspoor, die allebei tot in Gent lopen. Het was bijvoorbeeld heel belangrijk dat de N43 hier nooit vier rijvakken heeft gekregen. Dat heeft sommige steden echt verminkt, denk maar aan Deinze. Ook de E17 ligt hier vlakbij. Dat komt uit de periode dat de betonboeren baas waren. Let op, die wegen zorgen er wel voor dat Harelbeke een heel hoge mobiliteitsscore haalt. Je kan van hieruit makkelijk met het openbaar vervoer en de wagen vertrekken naar het hele land. De E17 zorgde er ook voor dat de regio een economische boost kreeg. We zijn het Texas van West-Vlaanderen geworden. Anders waren we misschien nog steeds zoals de Westhoek of de Vlaamse Ardennen. Kortom, door die uitdagingen kon Harelbeke een slaapstad geworden zijn, maar zo ver kwam het niet dankzij het beleid. Dat komt volgens mij door een combinatie van harde en zachte materie die ervoor zorgden dat de stad leefbaar bleef, terwijl de economie bloeide. Bij de harde materie denk ik bijvoorbeeld aan de inrichting van de Leieboorden of het veiliger maken van de gewestweg. De zachte materie link ik aan het culturele dat het aangenaam vertoeven maakt in Harelbeke. Er is het gratis MAF-festival, Harelbeke-kermis met verschillende muziekoptredens, Road Rock, jazzoptredens in CC Het Spoor… Harelbeke is een levendige stad en daar ben ik dus het meest van al trots op.”

In Kuurne was het enkele weken geleden alle hens aan dek toen duidelijk werd dat de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne voortaan start in Kortrijk. Is er voor de E3 Saxo Classic, die start en eindigt in Harelbeke, sprake van een wissel van de start?

“Op dit moment hebben we met stad Harelbeke nog een contract tot 2025 voor de start en aankomst van de koers. We zijn bijzonder trots op het feit dat de wedstrijd hier kan verreden worden. De E3 Saxo Classic is een bindmiddel onder de burgers. De wedstrijd is ook gewoon heel bekend. Als je als Harelbekenaar naar het buitenland gaat en iemand ontmoet van een ander land, dan heb je de grootste kans dat ze de gemeente zullen kennen van de koers. We zullen er alles aan proberen te doen om de koers hier te houden, maar als het gevraagde financiële engagement te groot wordt, zullen we de afweging moeten maken. In de sport worden de bedragen immers hoger en hoger. De organisatie moet zich trouwens ook de vraag stellen of een verandering van het parcours wel opportuun is. De E3 en Harelbeke zijn een Siamese tweeling. Als die niet meer plaatsvindt in Harelbeke, dan verlaat je een beetje je eigenheid. Ik hou mijn hart alleszins vast. In 2024-2025 worden de gesprekken hierover gevoerd. Dat kan nu niet meteen omdat we net voor de gemeenteraadsverkiezingen geen langdurige engagementen meer kunnen aangaan.”

Over die gemeenteraadsverkiezingen: ga je voor een derde termijn als burgemeester?

“Als de kiezer dat wenst, dan zal ik dat sowieso doen. Ik ben zeker nog niet uitgeblust en er zijn nog veel projecten waar we met het stadsbestuur aan werken. Als ik nog eens burgemeester word, zal het waarschijnlijk wel mijn laatste termijn zijn. Daarna zie ik me wel nog in een ondersteunende rol.”

Vorige week zaterdag kondigde uw partij Vooruit aan dat Melissa Depraetere, gemeenteraadslid in Harelbeke, de nieuwe voorzitster wordt. Mogen we haar beschouwen als je politieke dochter?

“Het was eigenlijk heel toevallig, maar in 2011 kwam er een studente Pol & Soc langs op mijn kantoor, toen ik nog schepen was. Dat was Melissa Depraetere. Als er iemand voor je zit die Pol & Soc (politieke wetenschappen en sociologie, red.) studeert, dan weet je dat er sowieso interesse is in de politiek. Daarnaast had Melissa ook gewoon dat fingerspitzengefühl. Ze vroeg echt door in dat ene interview en deed een stage op het kabinet van Johan Vande Lanotte (Vooruit, red.). Zo wist ik dus ook al welke politieke interesses ze had. In 2012 keek ik naar haar om de lijst in Harelbeke te vullen. Ze was een van de jongste kandidaten toen. Ze was niet verkozen, maar haalde een pak stemmen. Zo maakte ze aanspraak op een mandaat in het OCMW. Ze zou na drie jaar in de OCMW-raad komen, maar dat ging iets sneller, na anderhalf jaar al. Ik heb, samen met anderen, Melissa gecoacht. We hadden bovendien ook wel echt een goede band. Ze heeft toevallig dezelfde leeftijd als mijn dochter en ze lijkt er ook sprekend op. Ik voelde me soms dus wel een beetje haar (politieke) vader. We hadden dezelfde leefwereld en interesses en dan klikt het, hé.”

Zien we een trotse politieke vader?

“Zeker weten. Ik ben heel trots op het feit dat Melissa nu de nieuwe voorzitter is van de partij. Het is eigenlijk heel snel gegaan voor Melissa. Ze voerde ook mee campagne voor mij toen ik op een verkiesbare lijst stond op de Kamerlijst. Dat was in 2014 en ze was toen al afgestudeerd. Ze was voortaan dus mijn medewerkster. In 2019 werd ze dan volksvertegenwoordigster en later fractieleidster in de Kamer. Nu is ze dus ook voorzitster, terwijl ze ook gemeenteraadslid blijft.”

Was het terecht dat Conner Rousseau – vrijwillig – opstapte na de racistische uitspraken begin september?

“De uitspraken van Conner waren sowieso fout, nuchter of dronken. Niemand hoort zulke uitspraken te doen en de voorzitter van Vooruit dus ook niet. Hij heeft zich wel verontschuldigd en ik hoop dat hij er de nodige lessen uit trekt. Iedereen moet hier eigenlijk lessen uit zien te trekken. Het viseren van bepaalde groepen helpt ons nooit vooruit. Opstappen als voorzitter moest voor mij niet per se. Het was zijn persoonlijke keuze. Het is wel goed dat het nu tenminste weer over de standpunten van onze partij kan gaan en niet meer over de ene avond in Sint-Niklaas. Ik hoop dat de rust nu terug kan keren.”