Alain Loridan en Chantal Bertouille slaan elk een nieuwe politieke weg in

Het politieke landschap van Komen werd hertekend. De gemeentelijke tak van de liberale MR koos er vrijwel unaniem voor Alain Loridan (58) als nieuwe voorzitter. Ook voor Chantal Bertouille (66), het boegbeeld van de partij, staat een nieuwe uitdaging te wachten. Zij werd verkozen als nationaal voorzitster van de MR Senioren.

Kiezen voor de politiek in woelige tijden, het is geen evidente zaak. Toch gaat Alain als kersvers voorzitter volop voor zijn nieuwe uitdaging. “Echt nieuw ben ik niet binnen de MR. Al meer dan 40 jaar engageer ik me voor de partij, voornamelijk als vrijwilliger.” Vier decennia na het verkrijgen van zijn eerste partijkaart, besloot Alain zich dan toch kandidaat te stellen als voorzitter van de lokale MR-vleugel.

“De kinderen worden groter, mijn agenda werd op die manier wat vrijer en dus greep ik mijn kans toen ze me werd aangeboden. Over politieke ambities wil ik op dit moment nog niet spreken. De lokale verkiezingen zijn nog veraf, al zal het verhaal wel altijd in mijn achterhoofd spelen. Als voorzitter heb ik de taak naar iedereen te luisteren en compromissen te sluiten, zelfs wanneer die bijna onmogelijk te vinden zijn.”

Betere communicatie nodig

In volle coronacrisis kreeg het vertrouwen van de burger in politici een flinke knauw. Alain ziet in dit geen hindernis, maar een uitdaging. “We moeten werk durven maken van een betere communicatie”, verklaart hij. “Voor velen is een lokale voorzitter ook maar dat, een lokale kerel die aan het roer staat van een klein schip. Toch hebben wij de meest directe band met de mensen. We spreken niet tegen kiezers maar tegen buren, vrienden, collega’s en zoveel meer, waardoor we als geen ander voelen wat er leeft bij de mensen. Daar moeten we als partij op inzetten en daar zal ik me dan ook volledig voor geven.”

Heikele punten

Chantal Bertouille, voormalig parlementslid en gemeenteraadslid in Komen-Waasten, werd op haar beurt verkozen tot nationaal voorzitster van de MR Senioren. “We waren met twee die zich kandidaat hadden gesteld en tot mijn grote vreugde werd ik verkozen”, lacht ze met trots. “Het worden drukke tijden, want nagenoeg meteen kreeg ik enkele heikele punten geserveerd. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de digitalisatie van het bankwezen. Bankfilialen verdwijnen en ook geldautomaten worden systematisch uit het straatbeeld gehaald. Voor heel wat oudere mensen, die niet echt wegwijs raken in de wereld van het internet, staat dit gelijk aan geen toegang meer hebben tot hun eigen middelen. We zullen hierover intensieve gesprekken voeren met de systeembanken van België.”