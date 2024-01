Alain De Vlieghe begint aan laatste jaar als burgemeester: “Nog niet bezig met afscheid”

2024 wordt voor Zuienkerke een jaar van verandering: niet alleen geeft Alain De Vlieghe na vijftien jaar de burgemeesterssjerp door, ook nog een aantal andere sterkhouders zeggen de gemeentepolitiek straks vaarwel. “De nieuwe ploeg zal ook voor een aantal grote uitdagingen staan”, zegt De Vlieghe.

Wat er in ‘24 zoal op de rol staat voor Zuienkerke, kom je zaterdag te weten tijdens de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester. Maar De Vlieghe licht hier ook al even een tipje van de sluier. “De grootste uitgavenpost wordt dit jaar het onderhoud van onze honderd kilometer landbouwwegen: 900.000 euro trekken we daarvoor uit”, zegt hij. “En verder kunnen we dit jaar eindelijk starten met de restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster, zou ik nog graag die sociale woningen langs de Meetkerkestraat gerealiseerd zien en willen we ook verder werk maken van de verledding van onze vier deelgemeenten. Maar ik besef ook dat ik bepaalde zaken wellicht uit handen zal moeten geven. Het masterplan voor Nieuwmunster is een heikel dossier.”

Veel lokale partijen

Voor de alternatieve landbouwring wordt binnenkort een nieuwe omgevingsaanvraag ingediend. “Dat werd opgenomen in het project DNA van het dorp. Daar zijn een aantal concrete zaken uit naar voor gekomen, maar het zal ook hier weer het nieuwe bestuur zijn dat de knopen zal moeten doorhakken”, aldus De Vlieghe. Of hij al met zijn afscheid bezig is? “Ik ben alleszins razend benieuwd wat de verkiezingen deze keer gaan geven in onze gemeente. Spannend wordt het sowieso: Vlaams Belang zal nationaal wel weer scoren en dat kan zich ook op lokaal vlak vertalen. Een zetel voor Kurt Ravyts zou er ditmaal dus weleens kunnen inzitten”, meent De Vlieghe. “En verder hangt het natuurlijk ook een beetje af van wie er nog allemaal als tegenstanders opstaan. Hoe meer lokale partijen er meedingen naar de gunst van de kiezer, hoe beter dat is voor de grootste.”

ervaring verdwijnt

In 2012 (in ‘18 waren er in Zuienkerke geen verkiezingen, red.) waren burgemeester Alain De Vlieghe en eerste schepen Jacques Demeyere de grootste stemmenkanonnen. “En ook onze algemeen directeur Franky Goethals trekt straks na veertig jaar de deur van het gemeentehuis achter zich dicht. Daarmee verdwijnt er een pak ervaring, terwijl je ook voelt dat de hogere overheden almaar meer administratieve taken naar de lokale besturen doorschuiven. Om maar te zeggen: de nieuwe ploeg zal voor grote uitdagingen staan”, besluit De Vlieghe.