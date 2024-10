Akkoord over bevoegdheidsverdeling in nieuwe coalitie tussen Samenéén en Inzet in Anzegem

Na tien dagen bereikte de coalitie Samenéén en Inzet op donderdag 24 oktober al een akkoord om de gemeente de komende zes jaar samen te besturen onder leiding van burgemeester Pauline Van Marcke (Samenéén). Ondertussen is de bevoegdheidsverdeling binnen het zeskoppige college van burgemeester en schepenen ook bekendgemaakt. Vier van de vijf schepenen komen uit het nest Samenéén: Louis Degroote, Gino Devogelaere, Anja Desmet en Petra D’Haene-Devos. Davy Demets zet zijn schouders mee onder het beleid vanuit Inzet. “We staan klaar om ons volledig te geven”, klinkt Van Marcke. “Samen bouwen we aan een sterk en verbonden Anzegem.”

Toekomstige burgemeester Van Marcke is niet alleen het hoofd van de gemeente, maar ook de vertegenwoordiger van de regering, belast met de uitvoering van de decreten, wetten, verordeningen en besluiten. Daarbij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, zoals het voorkomen van overlast en het bestrijden van ordeverstoringen. Naast Politie en Brandweer, is zij bevoegd voor Noodplanning, Europese aangelegenheden, Ruimtelijke ordening en Jeugd. “Ook de jeugdraad zal voor een vruchtbaar overleg bij mij terechtkunnen”, aldus Van Marcke.

Grote liefde

Louis Degroote zet zijn mandaat als eerste schepen verder. Hij is de eerste in lijn om taken van de burgemeester waar te nemen bij afwezigheid of wanneer noodzakelijk. Degroote neemt zijn bevoegdheden van Financiën, Patrimonium, ICT en Onroerend erfgoed verder op. “Een van de grote projecten dat vorm zal krijgen, is het binnenschip van de Sint-Janskerk”, aldus schepen Degroote. Burgerlijke stand neemt hij er deze bestuursperiode bij. Wie de komende zes jaar in het huwelijksbootje stapt of een jubileum viert, zal hij persoonlijk kunnen feliciteren. Of hij zelf plannen heeft? “Ik blijf liever wat mysterieus”, lacht hij.

Huidig burgemeester Gino Devogelaere zal als tweede schepen de bevoegdheid Openbare werken terug onder zijn vleugels nemen. “Ik wijd me terug graag aan mijn grote liefde, na mijn vrouw Lydia wel te verstaan”, grinnikt hij. Daarnaast is Devogelaere bevoegd voor Landbouw, RIOP, Groendienst en Begraafplaats.

Derde schepen wordt Anja Desmet als een van de drie vrouwen in het college. “Ik ben verheugd met mijn bevoegdheden Feestelijkheden, Toerisme, BKO, Cultuur, Sport, Erediensten en Roerend erfgoed”, aldus Desmet. Een van de grote festiviteiten op de agenda is het unieke dorpsfeest in Vichte van 1 tot 3 mei 2025 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Wiel-in-Wiel.

Vierde schepen wordt Petra Devos die het Personeel en de Administratieve organisatie zal stroomlijnen, alsook Onderwijs/kunstonderwijs, Woonbeleid en Lokale economie. Zij is ook toegevoegd aan Ruimtelijke ordening.

Als vijfde schepen zal Davy Demets Inspraak en communicatie, Mobiliteit, voorzitterschap bijzonder comité sociale dienst, Gelijke kansen, Zorg en welzijn, Senioren en gezin, Armoedebeleid, Sociale huisvesting, Gezondheid en geluk, Internationale solidariteit, Duurzaamheid, Milieu en afval, Natuur en klimaat, Energie/nutsleidingen en Dierenwelzijn opnemen. Zal dit een tweede hondenweide opleveren?

Jeremie Vaneeckhout (Inzet) zal de eerste vier jaar van de legislatuur het voorzitterschap van de gemeenteraad opnemen en vanaf 2029 zal Kris De Meulemeester (Samenéén) dit verderzetten.

Eedaflegging

Op 5 december 2024 vindt de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad plaats. Alle nieuw verkozen raadsleden leggen dan de eed af en het college van burgemeester en schepenen wordt dan officieel aangesteld. In tegenstelling tot de voorgaande jaren, zal de eedaflegging van de schepenen gebeuren door de raadsvoorzitter en niet meer door de burgemeester.