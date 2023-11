Aïcha Bolle op Vooruit-lijst in Bredene: “In papa’s voetsporen treden, doet me wel wat”

Met nog minder dan een jaar te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen sijpelen stilaan enkele namen van kandidaten door. Zo stelde 8450anders eerder al twee verruimingskandidaten voor. Bij Vooruit-Lijst van de burgemeester raakte vorige week ook een eerste nieuwe naam bekend: die van Aïcha Bolle (34), dochter van de veel te vroeg overleden en ‘trotse Sassenaar’ Patrick. “Het doet me wel wat dat ik straks in papa’s voetsporen mag treden”, bekent Aïcha.

Alleenstaande mama van twee (Adel, die twaalf is, en de vierjarige Oumayra), poetsvrouw bij de gemeente en wonend in de Parklaan, zo staat het op Aïcha Bolles CV. Maar meer nog dan dat is de 34-jarige geboren en getogen Bredense ook en vooral de dochter van Patrick Bolle, die zelf meermaals kandidaat en mandataris was voor toen nog SP.A Bredene. Patrick Bolle, beroepshalve kapper, was als gemeenteraadslid en heel even OCMW-voorzitter vooral een voorvechter van ‘zijn’ Bredene Sas, de wijk waar hij opgroeide in het legendarische café Rodenbach van zijn ouders.

In de hem veel te kort toegemeten tijd zette Patrick Bolle talloze activiteiten op touw die het Sas, van oudsher een arbeiderswijk, opnieuw op de kaart moesten zetten. Er leefde op de wijk toen immers een sentiment dat alle politieke aandacht naar het toeristische Bredene Duinen ging. De wijkwerking ’t Sas Herleeft, die vandaag onder meer een wijkfeest en kerstmarkt organiseert, is een zelfverklaarde erfgenaam van wat Bolle ooit op stapel zette.

Zelf naar burgemeester gestapt

“Het is alweer zes jaar geleden dat papa overleden is”, moet Aïcha vaststellen. “Ik mis hem nog elke dag. En dat ik nu in zijn politieke voetsporen mag treden, maakt veel los. Ik ging als kind en tiener overal met hem mee. Naar zijn wijkfeest, de vele activiteiten van de SP.A…Papa was ook altijd met van alles en nog wat bezig buiten zijn kapsalon. Hij organiseerde dartstornooien, deed mee aan de Vijfkamp… Daar en in zijn kapperszaak heb ik dan ook honderden Bredenaars leren kennen.” Of daar de kiemen gezaaid werden voor haar aanstaande deelname aan de lokale verkiezingen, wie zal het zeggen? Opmerkelijk is wel dat Aïcha onlangs zelf op burgemeester Steve Vandenberghe afstapte om haar kandidatuur voor een plekje op de kieslijst kenbaar te maken. “Ik had vooraf wel wat raad gevraagd aan (schepen) Erwin Feys, die ik al heel lang ken. Toen hij hoorde van mijn plannen, was hij meteen enthousiast.”

Gevraagd naar de reden van haar kandidatuur, verwijst Aïcha naar haar eigen situatie. “Ik wil vooral mijn steentje bijdragen aan het betaalbaar houden van het leven voor alle Bredenaars. Voor heel wat onder hen is dat vandaag niet evident. Kijk, ik ben zelf een alleenstaande moeder van twee. Ik heb naast mijn vaste baan ook een flexi-job omdat het anders moeilijk rondkomen is. Ik weet dus heel goed met welke problemen heel wat inwoners te kampen hebben, hoe lastig het soms is om de eindjes aan mekaar te knopen.”

Het betekent ook dat het combineren van de dagelijkse beslommeringen met een kiescampagne niet eenvoudig wordt. “Ik besef dat daar de komende maanden heel wat tijd zal in kruipen. Oma zal dus moeten bijspringen in de opvang van de kinderen. Mijn familie steunt me echter honderd procent. We raken er wel uit.” Aïcha’s eerste publieke optreden komt er op 9 december, als Vooruit Bredene een spaghetti-avond organiseert in Duin & Zee. “Ik ga straks ook mee huisbezoeken doen. Ik hoop daarop heel wat bekende gezichten terug te zien. Zeker ook op de wijk Sas, waar ik tenslotte opgegroeid ben. En waar de familie Bolle nog altijd bekend is.”

Derde generatie

Met Aïcha is die familie Bolle intussen ook aan zijn derde generatie in de lokale politiek toe. “Behalve papa was ook opa Roger Bolle immers ooit actief in de Bredense politiek. Hij was 15 jaar lang OCMW-raadslid voor Volksbelangen. En je mag uiteraard ook mijn oom Eddy (Gryson, red.) niet vergeten. Ook nonkel Eddy was lange tijd actief voor SP.A/Vooruit. Tot voor kort was hij afdelingsvoorzitter. Maar de Bredenaars zullen hem vooral herinneren als schepen van Financiën en Sociale Zaken.

Toen hij hoorde dat ik mij kandidaat had gesteld, heb ik meteen een steunberichtje gekregen. Hij was blij dat hij de partij kan overlaten aan de jeugd, schreef hij. Welnu, hij kan rekenen op mij…”