Agenten politiezone Midow keren burgemeesters de rug toe tijdens protestactie: “Willen zo snel mogelijk duidelijkheid”

Nagenoeg het voltallige personeel van de politiezone Midow hield donderdagochtend een protestactie bij hun hoofdkantoor in Oostrozebeke. Maandag kregen ze te horen dat hun zone zal ophouden te bestaan. Daarom keerden ze de vijf burgemeesters van de zone resoluut de rug toe toen die aankwamen voor een politiecollege op het kantoor. “We willen zo snel mogelijk duidelijkheid”, klinkt het bij de agenten.

Politiezone Midow onderzocht al lange tijd een fusie met de aanpalende zone RIHO, maar door de gemeentelijke fusie van Meulebeke met Tielt kwam dit plan op losse schroeven te staan. Plots bleken ook andere gemeenten van Midow naar andere politiezones te kijken. Oostrozebeke liet weten ook bij PZ Regio Tielt te willen horen, Wielsbeke kijkt dan weer naar Mira. Dit komt neer op een defusie van de politiezone, een unicum in het land.

Actie

“Net daarom is de onzekerheid zo groot bij het personeel”, zegt commissaris Jona Van Belle. “We begrijpen wel het waarom van deze splitsing maar voor hoe dit moet gebeuren, is geen wettelijk kader. Onze collega’s staan immers voor een moeilijke keuze. Blijven ze trouw aan elkaar en aan de zone maar missen ze zo mogelijk kansen om nu al ergens anders aan de slag te gaan, of stappen ze nu al over en zorgen ze zo voor nog meer onzekerheid voor hun collega’s? Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid en met onze actie houden we de druk op de ketel.”

Vrees voor leegloop

De vrees voor een leegloop waardoor de dienstverlening in het gedrang zou komen, is groot. “Waarschijnlijk zal niemand van de politiemensen helemaal zijn job kwijtraken, maar de vraag is vooral waar en onder welke voorwaarden ze zullen kunnen verder werken”, zegt vakbondsafgevaardigde van NSPV Hendrik Vanriest. “Een motard bij onze zone zal in de toekomst misschien gedwongen worden om een andere functie op te nemen. Daardoor zou hij ook het extra loon verliezen dat hij krijgt door zijn motorbrevet. We hopen dat er in de naburige zones genoeg vacatures zijn om onze mensen een plek te bieden. We willen vermijden dat er interne concurrentie ontstaat voor een job in de buurt. Het ergste scenario zou immers zijn dat er bij Midow personeel op overschot komt dat dan vervolgens federaal ingezet wordt. De mensen zijn bang dat ze naar Brussel of naar het nieuwe havenkorps van Antwerpen gestuurd zullen worden.”

Volgende week woensdag staat een sociaal overleg gepland tussen de vakbonden en de burgemeesters. Het personeel van Midow hoopt dat er tegen dan duidelijkheid is over hun toekomst.