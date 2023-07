Afdelingsbestuur Vlaams Belang Heuvelland voorgesteld: “Willen een sterk alternatief zijn”

Het bestuur van Vlaams Belang Heuvelland is zo pas voorgesteld. De partij hoopt te verrassen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Nadat eerder Vlaams Belang Heuvelland werd opgericht met voorzitter Luc Deschuttere als voorzitter werd in de aanloop naar de verkiezingen van 2024 nu ook een bestuur samengesteld. Ward Knockaert, Jurgen Sinnesael en Myriam De Smet zetelen in het afdelingsbestuur van Vlaams Belang Heuvelland. “Wij willen een sterk alternatief zijn en vooral luisteren naar de bezorgdheden van de inwoners van Heuvelland. Want voor hen doen we het en de inwoners zelf moeten meer betrokken worden bij het lokaal beleidsplan.”

“Nood aan verandering”

Luc Deschuttere spreekt over een sterk alternatief voor de bestaande politieke partijen van Heuvelland. “Aan de peilingen zien we dat meer en meer Vlamingen nood hebben aan echte verandering en een oplossing vragen voor onze toekomst, ook in de Westhoek. Daarom is het een heel goede zaak dat er een afdelingsbestuur komt dat echt de belangen van de inwoners uit Heuvelland wil behartigen.”

Meter van de afdeling is Vlaams parlementslid Carmen Ryheul. “Volgens de recentste peilingen wordt onze partij virtueel de grootste overwinnaar, ook op lokaal niveau moeten we met sterke kandidaten proberen gestalte te geven aan deze evolutie. Met deze ploeg kan het succesverhaal van start gaan”.