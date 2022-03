Afdelingsbestuur N-VA Deerlijk breidt uit

Tijdens de jongste bestuursvergadering werd Chantal Depaemelaere opnieuw verkozen als voorzitter van N-VA Deerlijk. Het aantal bestuursleden groeit van 7 naar 12 en dat is voor de uittredende en nieuwe voorzitter een grote stimulans om het werk verder te zetten.

“Na 2 jaar corona wil N-VA Deerlijk met veel enthousiasme zich verder politiek en sociaal engageren in onze gemeente”, verduidelijkt Chantal Depaemelaere. “We zullen onze oppositie in de gemeenteraad waakzaam en constructief verderzetten. Maar vooral willen we meer onder de mensen komen want dat hebben we de jongste 2 jaar enorm gemist. We willen op alle mogelijke manieren de vinger aan de pols houden door te luisteren naar de bevolking.”

Met Carl Lepez, Melissa De Vuyssere, Philip Willems, Ivan Lecluyse en Dimitri Dewaele verwelkomt N-VA Deerlijk 5 nieuwe bestuursleden. Uittredend ondervoorzitter Robbe Cognie werd opnieuw verkozen, alsook de uittredende bestuursleden Erika Maes, Frieda Dejager, Myriam Reynaert en Els Vanassche. Gemeenteraadslid Filip Terryn maakt ook deel uit van het nieuwe bestuur.

De nieuwe bestuursploeg vliegt er onmiddellijk in. Op 23 april om 17.30 uur verwelkomt N-VA Deerlijk Vlaams parlementslid Koen Daniëls en Kamerlid Yngvild Ingels voor een gespreksavond in Uzien. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met N-VA Anzegem en N-VA Zwevegem.