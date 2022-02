Af te breken parkeervakken kleuren toch blauwin Wervik: “Deze vergissing kost de stadskas gelukkig niets”

Op de hoek van de Molenstraat start in maart de heraanleg van de Steenakker, momenteel nog de grootste centrumparking in Wervik. Vreemd genoeg werden naast de schandpaal de twee parkeerplaatsen voor gehandicapten herschilderd in het blauw. Op Facebook is hierover heel wat te doen. Fractieleider Sanne Vantomme (N-VA) bracht de bal aan het rollen.

“Eentje om in te kaderen, uw centen verdienen beter”, aldus Sanne Vantomme in zijn post. “De stad laat een firma parkeervakken herschilderen, wetende dat deze parking over drie weken opgebroken wordt. Het wordt er steeds beter op.”

De stad gaf de firma Verfaille-Leroy uit Zillebeke opdracht om overal de parkeerplaatsen voor gehandicapten te herschilderen in het blauw en duidelijk af te bakenen. “Die had inderdaad niet mogen gebeuren”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project).”

Niet afwerken

“Het is niet de bedoeling om vakken te schilderen op plaatsen die voorzien zijn om uit te breken. Er is een opdracht uitbesteed aan een externe firma. Op de oorspronkelijke lijst werden ook deze twee plaatsen vermeld. Er is geen communicatie geweest naar de betrokken firma dat deze plaatsen niet herschilderd moesten worden. Ondertussen heeft de dienst overlegd met de betrokken firma en zullen deze twee vakken niet gefactureerd worden. Het komt dus niet extra op de stadskas. Wie nooit mist, mag nu rechtstaan.”

De twee parkeervakken zijn ondertussen in het midden niet volledig afgewerkt want de regen belemmerde dat. De firma werd ondertussen verwittigd dat het niet nodig was om terug te keren.

(EDB)