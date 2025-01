ACV en ABVV beëindigen lidmaatschappen na politieke kandidaturen: “Louter omdat we op lijst Vlaams Belang stonden”

“Niet omdat we voor problemen zorgden of onze bijdragen niet betaalden”, zegt de door het ACV geviseerde Alena Bednarikova, “maar louter omdat we bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen op de lijst stonden van het Vlaams Belang.” Meer dan vijf Vlaams Belang-kandidaten zouden hun lidmaatschap kwijt zijn. ACV reageert op haar beurt: “Onze statuten zijn duidelijk. Bij elke verkiezing wordt getoetst of leden zich houden aan de kernwaarden van de vakbond. Indien dit niet het geval is, kan het lidmaatschap worden beëindigd.”

“Een partij met een extreemrechts gedachtegoed, dat uitgaat van ondemocratische principes en vanuit een racistische achtergrond, dat strookt niet met de waarden van het ACV”, luidt het woordelijk in de brieven die de VB’ers ontvingen, aldus Vlaams Belang Kortrijk in een persbericht. “Een zin waarin drie leugens staan”, aldus Bednarikova. “Dat het Vlaams Belang ondemocratisch, extreemrechts of racistisch zou zijn, wordt door de tegenstanders steeds gratuit opgeworpen, maar, heel veelzeggend, nooit met één enkel voorbeeld gestaafd.”

In totaal zouden meer dan vijf Vlaams Belang-kandidaten hun lidkaart bij de vakbonden kwijtgespeeld zijn om deze reden.” Onze statuten zijn duidelijk en telkens na de verkiezingen wordt dit getoetst”, reageert Dieter Devos, provinciaal verantwoordelijke van ACV Voeding en Diensten West-Vlaanderen. “Het Hof van Cassatie gaf ons in het verleden trouwens al gelijk in processen die tegen ons aangespannen geweest zijn om gelijkaardige redenen.”

“De uitlatingen met voorbeelden staven kunnen de vakbonden niet”, repliceert Wouter Vermeersch op de stelling dat de partij racistisch zou zijn. “De voorbije jaren zijn zowel het Brusselse als het Antwerpse Hof van Beroep naar die voorbeelden op zoek gegaan. En in hun beide arresten werd klaar en duidelijk gesteld dat het Vlaams Belang geen racistische partij of wat dan ook zou zijn. Het is echt armoedig dat vakbonden als ACV of ABVV, wanneer ze over deze uitsluitingen, die momenteel overal in Vlaanderen voorvallen, communiceren, moeten teruggrijpen naar een arrest van het Gentse Hof van Beroep van bijna een kwarteeuw geleden, toen het Vlaams Belang nog niet eens bestond en toen verscheidene van onze Kortrijkse kandidaten nog niet eens geboren waren.”

Wouter Vermeersch hekelt verder het feit dat Dieter Devos, die de brief voor Bednarikova ondertekende, in 2018 zelf kandidaat was van CD&V Kortrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarop reageert hij stellig: “Ik heb deze brieven inderdaad getekend voor ACV Voeding en Diensten West-Vlaanderen, niet ten persoonlijke titel. Dat Wouter Vermeersch mij persoonlijk viseert is uiteraard typisch voor hem, ik heb inderdaad in 2018 op de lijst gestaan, maar daarna was ik niet meer politiek actief. Dit is wellicht proberen goedkoop te scoren op de huidige coalitie, waar ik niets mee te maken heb.”

Ook bij ABVV

Niet enkel ACV trok om deze reden lidkaarten in. Axelle Messiaen, een ander Vlaams Belang-politica, was ingeschreven bij ABVV en ziet hetzelfde gebeuren: “Tegen die discriminatie omwille van een politieke overtuiging in beroep gaan, heeft weinig zin. Het Vlaams Belang heeft eerder al geprocedeerd, maar zowel ACV als ABVV verwijzen dan telkens naar haar statuten”, klinkt het.

De betrokken vakcentrale van ABVV kon niet reageren voor het verschijnen van dit artikel.