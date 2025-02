Actie Leierust roept heel wat vragen op bij oppositiepartij Team 2030: “Focus ligt op weekdagen, maar wat met avonden en weekends?”

Met de actie Leierust komen er de komende weken op weekdagen gerichte politieacties voor een veiliger Wervik. Op weekdagen en omwille van de personeelsbezetting nog niet in het weekend zullen er minimaal twee gerichte acties van telkens twee uur plaatsvinden. De oppositiepartij Team 2030 is niet echt overtuigd.

“Voor alle duidelijkheid: Team 2030 juicht elke actie toe die bijdraagt aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Wervik”, zegt fractieleider Bert Verhaeghe. “De aangekondigde actie Leierust lijkt op het eerste gezicht een stap in de goede richting, maar roept tegelijk veel vragen op over de effectiviteit, duurzaamheid en werkelijke impact.”

Een opsomming

“We stellen vast dat de actie vooral gericht lijkt op ‘9-to-5-criminaliteit’. De focus ligt op weekdagen, maar wat met de veiligheid in het weekend en ‘s avonds? Criminaliteit stopt niet na de kantooruren. De politie-inzet buiten deze aangekondigde acties blijft onduidelijk.”

“Daarnaast blijft de vraag of er op gekende hotspots zoals het stadsdomein Oosthove extra, mobiele camerabewaking wordt ingezet om overlast en criminaliteit beter in kaart te brengen en aan te pakken. De samenwerking met de Franse politie wordt eveneens vermeld, maar hoe concreet en effectief is die werkelijk? De Belgische politie heeft geen bevoegdheid in Frankrijk en kan enkel optreden als hun Franse collega’s effectief tussenkomen. In de praktijk leidt dit vaak tot een situatie waarbij de politie machteloos moet toekijken.”

“Ook blijven structurele vragen onbeantwoord. De politiezone Arro Ieper voert deze acties uit binnen de bestaande capaciteit, maar dat roept de vraag op waarom er plots wél manschappen vrijgemaakt kunnen worden voor deze acties, terwijl de basispolitiezorg vaak onder druk staat.”

“Daarnaast is er nog steeds geen objectief onderzoek gebeurd naar de impact en mogelijke voordelen van een aansluiting bij de compactere politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem, red.). Als Team 2030 pleiten we voor een doordachte, structurele aanpak van veiligheid in onze stad, in overleg met alle betrokkenen en met een langetermijnvisie. We willen niet enkel zichtbare acties voor de korte termijn, maar een duurzaam veiligheidsbeleid dat echt het verschil maakt. We vragen dan ook een duidelijke opvolging en rapportering: wat levert deze actie werkelijk op?”

Reactie burgemeester

Wij vroegen om een reactie bij burgemeester Youro Casier (Vooruit), die zelf het slachtoffer was van een inbraak in zijn auto. “Deze veiligheidsoperatie heeft als doel het veiligheidsgevoel van onze inwoners te versterken en de aanwezigheid van de politie zichtbaar te maken in het straatbeeld.”