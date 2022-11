Aanpassing meerjarenbegroting leidt tot ontslagen bij keukenpersoneel Dienstencentrum Ter Deeve in Meulebeke

Energieprijzen, loonindexatie en inflatie zorgen voor een meerkost van meer dan 6 miljoen euro in de Berengemeente. De totale impact van deze kosten op de gemeente was bij opmaak van het meerjarenplan niet te voorzien. Om die redenen neemt het bestuur een reeks maatregelen.

Burgemeester Verwilst : “We nemen in eerste instantie een reeks energiebesparende maatregelen. tegen eind 2022 is onze gemeente volledig ‘verLED’. We gaan niet over tot het doven van de straatverlichting wel tot het dimmen ervan.”

“Er komen investeringen voor het relighting van onze gebouwen en we gaan ook nieuwe zonnepanelen bijplaatsen. Het energiezuiniger maken van de technische installatie van de stookplaats van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen zal eveneens grote besparingen opleveren. De voorziene uitbreiding van het recyclagepark wordt doorgeschoven naar een volgende beleidsperiode. De grote strategische projecten zoals de heraanleg van de Gent- en Pittemstraat en de Markt worden verder uitgevoerd zoals gepland. Ook zullen de geplande investeringen in, en de optimalisatie van rioleringen, wegen en fietsinfrastructuur worden aangehouden.”

Maaltijden

Een heikel punt was de beslissing om geen maaltijden meer te bereiden in het dienstencentrum. “De kostprijs is te duur geworden. Deze maatregel houdt in dat we vier personeelsleden moeten afdanken. We doen een inspanning om hen te begeleiden op zoek naar een andere job. Voortaan zullen we nu een beroep doen op een externe traiteur die de maaltijden in het dorpsrestaurant bezorgt tegen dezelfde prijs, dit tot eind januari 2023. Voor de aan huis bestelde maaltijden geldt eenzelfde regel. In ieder geval zal ons sociaal restaurant, sociaal blijven. Het bestuur zal ook geen belastingsverhoging doorvoeren. De aangroei van tweeverdieners in de nieuwe verkavelingen, de aangroei van de KMO’s in de bedrijventerreinen zorgen voor bijkomende financiële middelen voor de gemeente. Op 14 december wordt de aanpassing van dit meerjarenplan aan de gemeenteraad voorgelegd.”