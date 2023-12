Aanleg nieuw sportcomplex in Ardooie staat on hold: “Kostenplaatje loopt ondertussen al op tot 3,2 miljoen euro”

Het optrekken van een nieuw sportcomplex in de Stationsstraat in Ardooie werd door het schepencollege on hold gezet. Dit was voorzien in de nabijheid van de Ark, op de terreinen van de hoeve van Dewitte. Er was een plan met zowel buitensport en indoor sport.

Maar het dossier liep tot nu toe niet van een leien dakje. In een eerste fase was er onenigheid tussen het schepencollege en zogenaamde zure buren die overlast en geluidshinder vreesden. Er werd een klacht tegen het project ingediend bij de provincie West-Vlaanderen. “Ik was ervan overtuigd dat we als schepencollege en als gemeente groen licht gingen krijgen bij de deputatie en de klacht werd dan ook geseponeerd”, zegt Schepen Terry Callens.

Kostenplaatje

Maar nu komt het tweede obstakel er aan en dat is van financiële aard. Schepen Terry Callens legt uit: “Aanvankelijk was de bouw en de aanleg voorzien voor een begroot bedrag van één miljoen euro. Naarmate de tijd vorderde, liep dat op tot twee miljoen euro en volgens de recente ramingen van de architect staat men nu voor een kostenplaatje van 3,2 miljoen euro.”

Het dossier staat daarom nu on hold en de kans is gering dat het nog tijdens deze legislatuur zal gerealiseerd worden. Mogelijk wordt gekeken in de richting van een samenwerking met een privat partner. Voor de beloofde padelvelden wordt verwezen naar de omliggende gemeenten waar er momenteel voldoende alternatieven zijn.