Aanleg buurtparking onderwerp van juridisch steekspel

De aanleg van een buurtparking met dertig plaatsen aan de Mandelstraat in Dentergem heeft nog maar eens vertraging opgelopen. Een gerechtelijke procedure om een stuk grond te onteigenen die nodig is voor de realisatie heeft voor de gemeente niet het gewenste resultaat opgeleverd. De vrederechter acht de noodzaak voorlopig niet bewezen. De gemeente gaat in beroep en gaat een nieuwe mobiliteitsstudie laten uitvoeren.

De plannen voor een buurtparking rijpen al enkele jaren, maar vinden geen doorgang omdat er een onteigening van een stuk grond vlakbij de Mandelstraat nodig is. Die parking moet er volgens de gemeente komen omdat ze de Mandelstraat verkeersveiliger wil maken. “Daarbij gaan we de parkeerplaatsen in die straat weghalen en om aan de parkeernood tegemoet te komen willen we die buurtparking realiseren”, zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Alleen wilde de eigenaar van het stuk grond niet meewerken en moesten we overgaan tot een gerechtelijke procedure tot onteigening. De vrederechter oordeelt echter dat de noodzaak voorlopig niet bewezen is. We gaan in beroep tegen die beslissing en hebben nu geld vrijgemaakt voor een mobiliteitsstudie die moet aantonen dat deze ingrepen wel degelijk nodig zijn. Bovendien start sociale bouwmaatschappij MijnHuis binnenkort met de sloop van een reeks leegstaande panden op die locatie en bouwt ze er 24 flats. Eens die er zijn zal de parkeerdruk danig hoog zijn dat zo’n buurtparking zeker nodig is.”

De burgemeester verwijst ook nog naar plannen van buurgemeente Wielsbeke en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij plannen wegen- en rioleringswerken aan de Heireg (N327) en Wakkensteenweg, die eens op grondgebied Wakken overgaat in de Mandelstraat. “Dat stukje Dentergem nemen we mee op in de werken om ook daar vrijliggende fietspaden aan te leggen”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “De bestaande brug over de Mandel is echter te smal en moet dus verbreed worden. Op dit moment zitten we nog maar in een voorontwerpfase en hebben we nog geen zicht op een uitvoeringsdatum. Sowieso zullen er ook eerst onteigeningen moeten gebeuren vooraleer de eerste spadesteek in de grond kan.”

Oppositiepartij Focus8720 is kritisch voor de gang van zaken in het dossier. “De gemeente heeft haar huiswerk niet goed gemaakt”, meent raadslid Aniek Van de Velde. “Ondertussen sleept dit dossier reeds jaren aan. Er werden al veel kosten gemaakt, waaronder die voor advocaten. Een maat voor niets en ook hier betaalt de inwoner. Bovendien moet de burger maar blijven wachten op de herinrichting van de Mandelstraat, die intussen onaangeroerd blijft. Het is duidelijk dat één en ander opnieuw op zich zal laten wachten. Dat is weinig doordacht.”