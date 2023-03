Aankoop woning voor realisatienieuw mobiliteitsknooppunt

Op maandag 27 maart om 20 uur wordt de gemeenteraad in Poperinge bijeengeroepen. Op de agenda staat onder andere de aankoop van een woning in de Ieperstraat.

Het stadsbestuur van Poperinge treft momenteel voorbereidingen voor een structurele aanpak van de vernieuwing van de stationsomgeving. “De opmaak van het masterplan stationsomgeving werd afgerond en goedgekeurd”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Mobiliteitsknooppunt

“Voor de uitbouw van dit nieuwe regionale vervoersknooppunt is er behoefte aan meer ruimte om de verschillende vervoersmodi een optimale plaats te kunnen geven”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De aankoop van een woning in de Ieperstraat 161 is noodzakelijk om dit nieuwe mobiliteitsknooppunt te kunnen realiseren. Na onderhandelingen werd een akkoord bereikt. Verder wordt op de gemeenteraad ook enkele buitengewone onderhoudswerken besproken.”

“De goedkeuring van het bestek, raming en plaatsingsprocedure staan op de agenda voor de Provenstraat (Poperinge), Lyssenthoek (Poperinge), Kattestraat en Apolloniadreef (Watou), de Bromstraat (Krombeke) en een stukje Sint-Pieterstraat tussen de Baljuwstraat en de Belfroidstraat in Reningelst. Dat laatste wordt tijdens de werken als sluipweg gebruikt”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 782.398 euro.

Nieuwe vloer in brandweerkazerne

De brandweerkazerne in de Doornstraat, die eigenlijk al afgebroken had moeten zijn, krijgt een nieuwe betonvloer. “De huidige vloer is al een tijdje kapot, niet meer te poetsen en onveilig”, aldus burgemeester Dejaegher. “Door de aanslepende problemen op het niveau van de brandweerzone en de aanhoudende discussies over de verdeelsleutel komt er geen schot in een door de zone te ontwikkelen gebouwenbeleid. Het is echter niet meer mogelijk om nog langer te wachten om de vloer te herstellen.” De voorbereidende werken worden geraamd op 65.601 euro, de eigenlijke werken op 83.390 euro. (AHP)