Aanbod vrijetijdspas Hooglede breidt almaar verder uit

De vrijetijdspas vond zijn oorsprong zo’n twee jaar geleden en wordt nu uitgebreider. Om het aanbod uit te breiden gaat de gemeente twee nieuwe samenwerkingen aan. Er komt een techniekacademie en een samenwerking voor speelpleinwerking voor kinderen met extra zorg. De vrijetijdspas is er niet alleen voor kinderen en jongeren maar eveneens voor ouderen, alleenstaanden of gezinnen die het financieel moeilijker hebben.

Met een vrijetijdspas kunnen gezinnen die het financieel moeilijker hebben uit Hooglede en Gits, 50% korting krijgen op lidgelden, inschrijvingsgelden en toegangsprijzen. De pas kon je van bij het begin al gebruiken bij jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen, maar ook bij de kunstacademie, speelpleinwerking Zoeber, de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en tal van andere activiteiten. Sinds kort komen daar twee nieuwe samenwerkingen bij.

“We starten vanaf februari met een techniekacademie waarvoor we samenwerken met Hogeschool Vives. De bedoeling is om kinderen de kans te geven om met techniek aan de slag te gaan. De bedrijfswereld schreeuwt om technische profielen en we willen graag helpen om kinderen hiervoor warm te maken”, begint Arne Vangheluwe van de jeugddienst in Hooglede.

Voor kinderen met extra zorg

Ook bij VOC Op Stap is er vanaf nu de mogelijkheid om in te schrijven met de vrijetijdspas. De vzw organiseert onder andere speelpleinwerking voor kinderen met extra zorg. “Hoewel speelplein Zoeber een inclusieve werking is, merkten we toch op dat speelplein Babbeloe een doelgroep aanspreekt die geen aansluiting had bij onze werking. Om ook die kinderen alle kansen te geven, werken we nu samen met deze regionale speler wat absoluut een meerwaarde is voor onze gemeente”, legt Arne Vangheluwe uit.

“De vrijetijdspas is er niet alleen voor kinderen en jongeren, maar eveneens voor ouderen, alleenstaanden of gezinnen die het financieel moeilijker hebben”

Gemengde gevoelens

“Na de lancering in 2020 hebben we zo’n 116 vrijetijdspassen in omloop. Wat eerst traag op gang kwam, is nu een succes. We zagen afgelopen jaar zelfs een verdubbeling, vergeleken met het eerste jaar. Al is dat met gemengde gevoelens.”

“We zijn blij dat onze inwoners steeds meer vertrouwd raken met de vrijetijdspas, zodat we de mensen betaalbare vrijetijdsbestedingen kunnen aanbieden in onze gemeente. Natuurlijk betekent dat ook dat almaar meer mensen het financieel moeilijk hebben om een centje opzij te houden voor leuke activiteiten in hun vrije tijd”, vertelt jeugdconsulent Arne Vangheluwe.

(EVG)