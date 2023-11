8450anders stelt eerste verruimingskandidaten voor: “Nathalie en Maurice zijn mensen met inhoud”

In september werd Groen Bredene omgedoopt tot 8450anders in de hoop de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen te verruimen. “Veel Bredenaars denken groen, maar zijn daarom nog niet Groen”, vertaalde voorzitter Lucas Vandendriessche de verzuchting van zijn partij om meer kiezers achter zijn project te krijgen. Maandag mocht hij met Nathalie Vanden Eeden en Maurice Vermeersch de eerste twee verruimingskandidaten voorstellen.

“De Bredenaar een volwaardig en breed alternatief voor de huidige Vooruit/CD&V-meerderheid bieden met een progressieve, sociale en ecologische inslag.” Dat is volgens Lucas Vandendriessche het opzet van de verruimingsoperatie, die Groen omdoopte tot 8450anders.

Met 8450anders willen de ‘voormalige’ groenen kortom de huidige meerderheid het vuur aan de schenen leggen, meer zetels dan de ene die Groen vandaag bezet veroveren en meer gaan wegen op het gemeentebeleid.

8450anders ging de voorbije weken daarom op zoek naar verruimingskandidaten. De eerste twee werden maandag voorgesteld. “Onze oproep naar kandidaten heeft succes”, aldus Vandendriessche. “Met Nathalie Vanden Eeden en Maurice Vermeersch hebben zich twee gemotiveerde Bredenaars achter ons project geschaard.”

“Vooruit is het contact met de basis verloren”

Nathalie Vanden Eeden (46) kwam bij de vorige verkiezingen nog op voor SP.a (nu Vooruit, red.). “Aan die campagne heb ik niet zo’n goede herinneringen. Maar het politieke vlammetje in mij is altijd blijven branden. Het aanbod van een volwaardig politiek alternatief heeft me finaal over de streep getrokken. Ik heb sterk het gevoel dat ik bij 8450anders echt de kans krijg om mijn visie en projecten waar te maken.”

Nathalie is de mama van Nand en Leon, woont al vele jaren in Bredene en werkt bij een bedrijf dat zich specialiseert in interim-management bij lokale besturen. “Ik ben dus zeer vertrouwd met het reilen en zeilen binnen gemeenten. En ik ben ervan overtuigd dat het in Bredene nog veel beter en anders kan.”

Vanden Eeden wil naar eigen zeggen niet met modder gooien maar gevraagd naar de reden van haar teleurstelling in Vooruit en de campagne ’18 wijst ze naar een verschil in ambities. “Vooruit is vandaag een sterk door mannen gedirigeerde partij, die het contact met de basis wat verloren heeft.

Toen ik enkele jaren geleden samen met Sylvia Goderis ‘Bredene met een hart voor vluchtelingen’ (een organisatie die nieuwe Bredenaars wilde bijstaan, red.) op stapel zette, had ik altijd het gevoel dat Vooruit ons initiatief uit populistische overwegingen wat wilde toedekken, bang voor hoe de goegemeente op dit wat mij betreft mooie initiatief zou reageren…”

“Huidige burgemeester moet weg”

Maurice Vermeersch (57) heeft een carrière bij Defensie achter de rug met opdrachten in onder meer Turkije, Iran, Irak en Koerdistan. Hij heeft naar verluidt zes aardbevingen en een bomaanslag overleefd.

Vermeersch is sinds 2017 terug in België, waar hij zich omschoolde tot een semiprofessionele figurant met een 300-tal optredens in nationale en internationale producties. Maurice is zo letterlijk een bekend gezicht geworden, tot ver buiten Bredene.

“Iedereen kent mij ondertussen als een opvallende en kleurrijke verschijning, die graag onder de mensen is. Anderzijds wil ik als mediafiguur ook iets betekenen voor de lokale gemeenschap. Er zijn zoveel problemen binnen de gemeente en die wil ik aanpakken, samen met 8450anders”.

Vermeersch bekent dat hij tot voor kort een partijkaart van Vooruit had. “Wat de partij nationaal de laatste tijd uitspookte -het racisme van zijn voorzitter, de #MeToo-verhalen,… dat kan toch niet meer? En in Bredene moet de huidige burgemeester simpelweg buiten!”

Vermeersch geeft toe dat hij eerder polste bij Vooruit naar een plekje op de kieslijst. “Maar daar stuurden ze me wandelen met de mededeling dat ze willen verjongen. Alsof je als oudere inwoner niks meer kunt bijdragen aan de gemeenschap…

Dan moet ik zeggen dat 8450anders me duidelijk wel weet te waarderen. Ik ben wel geen lid van Groen, maar ik sta volop achter het programma van 8450anders. Net als ik vindt de partij bijvoorbeeld dat je met de vele miljoenen voor het nieuwe zwembad veel betere dingen voor de Bredenaar kunt doen.”